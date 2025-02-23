Kayseri mutfağının çok sevilen lezzetiyle sofralarınızı süsleyin: Şebit tarifi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:52

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:52

Kayseri mutfağının en sevilen ve lezzetli yemeklerinden biri olan şebit, incecik açılmış yufkalarla yapılan, kıymalı harcıyla nefis bir tat sunan bir yemektir. Hem pratik hem de doyurucu olan bu yemek, özellikle misafir sofralarında tercih edilir. Peki, Kayseri mutfağından sofralarınızı süsleyecek bu yemek nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes şebit tarifi...

ŞEBİT TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı (yağlamanın üzerine sürülmek için)

ŞEBİT YAPILIŞI

İlk olarak hamuru hazırlamak için un, tuz ve suyu bir kaba alın.

Karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamur hazır olduktan sonra üzerini nemli bir bezle örterek 15-20 dakika dinlendirin.

Kıymayı bir tavaya alın ve yağ ekleyip kısık ateşte kavurun.

Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin.

Ardından ince doğranmış soğanı ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Tuz, pul biber, karabiber ve suyu ekleyin, karıştırın.

Harcı ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın.

Her bir bezeyi unlayarak incecik açın.

Yufkaların mümkün olduğunca ince olmasına özen gösterin.

Açtığınız yufkayı düz bir yüzeye serin ve hazırladığınız iç harcı yufkanın üzerine serpiştirin.

Yufkayı katlayarak veya rulo yaparak, yağlamayı şekil verin.

Şekil verdiğiniz yağlamayı, önceden ısıtılmış geniş bir tavada kısık ateşte pişirin.

Tavanın altını iyice kızdırıp, yağlamayı her iki tarafı altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen yağlamaların üzerine tereyağı sürerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Şebiti sıcak olarak servis edin.

Yanında yoğurt veya ayran ile afiyetle yiyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!