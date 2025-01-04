Hangi lezzetler dünyayı birleştiriyor? Dünyada en çok tüketilen 10 yiyecek

7. PİZZA

Pizza, hem İtalya'da hem de tüm dünyada büyük bir sevgiyle tüketilen bir yiyecektir.

Neden popüler?

Lezzetli, pratik ve herkesin damak tadına hitap eden çeşitli malzemelerle yapılabilir.

Kullanım alanları:

Klasik pizza, kebap pizza, sebzeli pizza, peynirli pizza gibi farklı türleriyle sofralarda yer alır.