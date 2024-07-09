İçinizi serinletecek pratik lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi...
Ayran aşı çorbası, yaz aylarında ferahlık ve sağlık arayanlar için ideal bir seçenektir. Peki, içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte ayran aşı çorbası tarifi...
Yaz mevsiminin sıcak günlerinde sofralarımıza ferahlık getiren ayran aşı çorbası, hafif ve sağlıklı yapısıyla öne çıkar. İçerdiği yoğurt, su ve nane gibi doğal malzemelerle hem serinletici bir lezzet sunar hem de sindirimi kolaylaştırır. Bu çorba, hem günlük beslenmede hem de özel davetlerde tercih edilen bir seçenek olarak ön plana çıkar. Peki, içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte ayran aşı çorbası tarifi...
AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
250 gram süzme yoğurt
250 gram yoğurt
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı dereotu
AYRAN AŞI ÇORBASI YAPILIŞI
Ayran aşı çorbası için 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.
Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin.
1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.
Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.
Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.
Ayran aşı çorbasını 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.
Afiyet olsun!
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