Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti: Mercimek köftesi tarifi...

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:22

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:22

Altın günlerinin vazgeçilmez lezzeti, bekarların ve öğrenci evlerinin gözdesi mercimek köftesi, pratikliğiyle birlikte besleyici ve lezzetli bir tarif olarak öne çıkar. Peki, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte nefis mercimek köftesi tarifi...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı ince bulgur

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞI

Mercimek köftesi için bol suda yıkadığınız 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın.

Suyunu çekmeye yakın, mercimeği ocaktan alın.

Üzerine 1,5 su bardağı ince bulguru ekleyin.

Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin.

1 çay bardağı zeytinyağını bir tavada kızdırın.

2 adet kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarın.

Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun.

Sırasıyla; 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyonu ekleyin.

Soğanlı karışımı 3-4 dakika kadar kavurun.

Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin.

5 adet taze soğanıı ve 1/2 demet maydanozu ince ince kıyın.

Doğranmış yeşillikleri ilave edin.

Malzemeleri yoğurmaya başlayın.

Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin.

Servis tabağına aldığınız mercimek köftelerini arzu ettiğiniz yeşilliklerle servis edin.

Afiyet olsun!