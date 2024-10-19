MasterChef Eli Böğründe yemeği nasıl yapılır? Kahramanmaraş'ın enfes yemeği Eli Böğründe tarifi...
Eli Böğründe, Kahramanmaraş mutfağının hem görsel hem de lezzet olarak etkileyici yemeklerinden biridir. Peki, MasterChef Eli Böğründe yemeği nasıl yapılır? İşte, Kahramanmaraş'ın enfes yemeği Eli Böğründe tarifi...
Kahramanmaraş mutfağı, geleneksel lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Bu zengin mutfak kültürünün en sevilen yemeklerinden biri de "Eli Böğründe"dir. Adını, pişirilme şekli ve fırında aldığı görüntüden alan bu yemek, özellikle kuzu eti kullanılarak yapılan, lezzet dolu ve doyurucu bir yemektir.
Kahramanmaraş mutfağında sıkça yapılan Eli Böğründe, özel günlerde, misafir sofralarında ve aile toplantılarında tercih edilen klasik bir yemektir. Hem görünümü hem de tadı ile öne çıkan bu yemek, sebzeler ve baharatlarla bir araya gelen kuzu etinin fırında yavaş yavaş pişirilmesiyle hazırlanır. Peki, MasterChef Eli Böğründe yemeği nasıl yapılır? İşte, Kahramanmaraş'ın enfes yemeği Eli Böğründe tarifi...
ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ
Malzemeler:
500 gram kuzu eti (tercihen kaburga ya da kemikli et)
3 adet orta boy soğan (halka şeklinde doğranmış)
3-4 adet yeşil biber (doğranmış)
2 adet büyük domates (küp küp doğranmış)
4-5 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı su
ELİ BÖĞRÜNDE YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini geniş bir kaba alın.
Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyerek eti iyice harmanlayın.
Etlerin, baharatların lezzetini tam anlamıyla içine çekmesi için yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.
Soğanları halka halka doğrayın ve geniş bir fırın tepsisine dizin.
Ardından, üzerine doğranmış yeşil biberleri ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyin.
Sarımsakları da ince ince doğrayarak sebzelerin üzerine serpiştirin
.Dinlendirdiğiniz kuzu etlerini sebzelerin üzerine güzelce yerleştirin.
Eti yerleştirirken, eşit bir dağılım olmasına dikkat edin ki her bir lokmada sebze ve etin lezzeti bir araya gelsin.
Bir kasede biber salçasını zeytinyağı ve su ile karıştırarak bir sos hazırlayın.
Bu sosu, fırın tepsisindeki etlerin ve sebzelerin üzerine gezdirin.
Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin.
Yemeği yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.
İlk 1 saat boyunca tepsiyi folyo ile kapatarak pişirin ki etler iyice yumuşasın.
Son yarım saat ise folyoyu açarak yemeğin üzerinin kızarmasını sağlayın.
Fırından çıkan Eli Böğründe'yi sıcak sıcak servis edin.
Yanında pilav ya da lavaş ekmeği ile sunarak yemeğin lezzetini daha da artırabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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