MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes Adana kebap tarifi...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:03

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:03

Adana kebap, Türk mutfağının en sevilen ve en özel lezzetlerinden biridir. Adana ilinden adını alan bu kebap, özellikle kıyması ve baharatlarıyla fark yaratır. Etin en güzel hallerinden biri olarak bilinen Adana kebap, hem damakları şenlendirir hem de Türk sofralarının baş tacı olarak karşımıza çıkar. Peki, MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla enfes Adana kebap tarifi...

ADANA KEBAP TARİFİ

Malzemeler

1 kg orta yağlı kuzu kıyma (dana eti de ekleyebilirsiniz ama orijinal tarif kuzu etidir)

100 gr kuyruk yağı (isteğe bağlı)

2 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

1 büyük kuru soğan

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı acı miktarını ayarlamak için)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot (isteğe bağlı)

Şiş (metal veya bambu)

ADANA KEBAP YAPILIŞI

Kuzu etini, kıyma makinesi veya zırh bıçağı ile incecik kıyın.

Kuyruk yağını da aynı şekilde kıyma haline getirin.

Eğer kuyruk yağı kullanmıyorsanız, yağ oranını artırmak için biraz daha yağlı bir et tercih edebilirsiniz.

Kıymanın içerisine tuz, kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ve isteğe bağlı isot ekleyin.

Baharatlar, kebabın lezzetini ortaya çıkaran önemli unsurlardır.

Kebabın hafif acı ve baharatlı olması, orijinal lezzetine daha yakın olmasını sağlar.

Kırmızı kapya biber ve kuru soğanı incecik doğrayın veya rondodan geçirip kıyma karışımına ekleyin.

Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak kıymayı iyice yoğurun.

Hazırladığınız kıymayı, bir süre buzdolabında dinlendirin.

Ardından elinizi hafifçe suya batırarak kıymayı şişlere uzun ve ince bir şekilde sarın.

Eğer bambu şiş kullanıyorsanız, şişleri önceden suya batırarak nemlendirin ki pişirme sırasında yanmasın.

Pişirme işlemi sırasında kebapları sık sık çevirerek her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Eğer mangal imkanınız yoksa, fırının ızgara bölümünde yüksek ısıda pişirerek de benzer bir lezzet elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ADANA KEBAP PÜF NOKTALARI

Et seçimi:

Kuzu kıyması kullanmak, Adana kebabın lezzetini etkileyen en önemli faktördür. Dana eti eklense bile kuzu etinin oranı yüksek olmalıdır.

Kuyruk yağı:

Kuyruk yağı, kebabın yumuşak olmasını sağlar. Eğer kuyruk yağı kullanmak istemiyorsanız, etin yağ oranını artırarak benzer bir sonuç elde edebilirsiniz.

Yoğurma süresi:

Etin iyice yoğrulması, kıymanın baharatlarla harmanlanmasını ve kıvamının oturmasını sağlar. En az 10 dakika boyunca yoğrulması bu nedenle oldukça önemlidir.

Pişirme yöntemi:

Adana kebap mangalda, kömür ateşinde pişirildiğinde lezzetini en iyi şekilde ortaya koyar. Fırında pişirilecekse, mutlaka yüksek ısıda ve ızgara modunda pişirilmelidir.