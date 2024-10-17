Kış sebzeleriyle yapılan enfes lezzet: Beşamel soslu kış sebzeli kiş tarifi
Beşamel soslu kış sebzeli kiş, kış aylarının en sevilen sebzelerini kullanarak hazırlayabileceğiniz, zengin aromalara sahip bir tariftir. Hem hamurunun gevrekliği hem de içindeki sebzelerin tazeliği ile sağlıklı ve leziz bir seçenek sunar.
Kış aylarının soğuk günlerinde, hem besleyici hem de lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsanız, beşamel soslu kış sebzeli kiş mükemmel bir tercih olabilir. Kış sebzelerinin vitamin ve mineral deposu olan faydalarıyla zenginleşen bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, doyurucu ve şık bir lezzettir.
Kiş, gevrek hamuru ve içindeki zengin dolgusuyla damakları şenlendirirken, beşamel sosun kattığı kremsi doku ile mükemmel bir denge oluşturur.Peki, kış sebzeleriyle yapılan enfes lezzetin tarifi nedir? İşte, beşamel soslu kış sebzeli kiş tarifi...
BEŞAMEL SOSLU KIŞ SEBZELİ KİŞ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
2 su bardağı un
100 gr soğuk tereyağı (küçük parçalar halinde)
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı soğuk su
İç harcı için:
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet pırasa
1 adet brokoli (küçük çiçeklerine ayrılmış)
1 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 tutam muskat rendesi
Tuz ve karabiber
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
BEŞAMEL SOSLU KIŞ SEBZELİ KİŞ YAPILIŞI
Geniş bir karıştırma kabına unu ve tuzu ekleyin.
Soğuk tereyağını unun içine alarak parmak uçlarınızla ufalayın.
Tereyağı tamamen unla bütünleştiğinde, soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın.
Hazırladığınız hamuru streç filme sararak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
Kabağı, havucu ve kırmızı biberi ince dilimler halinde kesin.
Pırasayı ince halkalar şeklinde doğrayın ve brokoliyi küçük parçalara ayırın.
Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın, önce pırasayı ekleyip birkaç dakika soteleyin.
Ardından kabak, havuç ve kırmızı biberi ekleyerek sotelemeye devam edin.
Son olarak brokoliyi ekleyin ve sebzeleri hafif diri kalacak şekilde pişirin.
Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra ocaktan alın.
Bir tencerede tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip birkaç dakika kavurun.
Unun rengi hafif dönmeye başladığında sütü yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.
Muskat rendesini, tuzu ve karabiberi ekleyin.
Beşamel sos kaynadıktan sonra birkaç dakika daha karıştırarak koyulaşmasını sağlayın ve ocaktan alın.
Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru, hafif unlanmış bir zeminde merdane ile açın ve tart kalıbınızın boyutuna göre şekillendirin.
Kalıbın tabanını ve kenarlarını hamurla kapladıktan sonra çatalla hamurun tabanını delin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamuru 10 dakika kadar ön pişirme yapın.
Ön pişirme sonrası hamurun üzerine sebzeleri yerleştirin.
Hazırladığınız beşamel sosu sebzelerin üzerine dökün ve bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.
Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiştirin.
Kişi, 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.
Fırından aldıktan sonra dilimlemeden önce birkaç dakika dinlendirin.
Afiyet olsun!
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