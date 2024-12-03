MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi

Käsespätzle, Almanya’nın güney bölgelerinde sıkça yapılan, özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde popüler olan geleneksel bir yemektir. Adını "Käse" (peynir) ve "Spätzle" (Alman makarnası) kelimelerinden alır. Spätzle, yumurta bazlı bir hamurla yapılan ve kısa sürede hazırlanabilen bir tür taze makarnadır. Käsespätzle ise bu lezzetli hamurun eritilmiş peynir ve karamelize soğanla buluştuğu doyurucu bir yemektir. İşte, Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi...