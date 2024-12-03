MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi
Käsespätzle, hem doyurucu hem de yapımı kolay bir yemektir. Peki, MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? İşte, Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi...
Käsespätzle, Almanya’nın güney bölgelerinde sıkça yapılan, özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde popüler olan geleneksel bir yemektir. Adını "Käse" (peynir) ve "Spätzle" (Alman makarnası) kelimelerinden alır. Spätzle, yumurta bazlı bir hamurla yapılan ve kısa sürede hazırlanabilen bir tür taze makarnadır. Käsespätzle ise bu lezzetli hamurun eritilmiş peynir ve karamelize soğanla buluştuğu doyurucu bir yemektir. İşte, Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi...
KÄSESPÄTZLE TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
3 adet büyük boy yumurta
300 gram un
120 ml su
1 tatlı kaşığı tuz
Sos için:
200 gram rendelenmiş Gruyere, Emmental veya Bergkäse (isteğe göre karışım)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 büyük soğan (ince doğranmış)
Servis için:
Tuz ve karabiber
Taze maydanoz (isteğe bağlı, ince doğranmış)
KÄSESPÄTZLE YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kabında yumurtaları kırın ve üzerine tuz ekleyin.
Yumurtaları çırpın.
Unu yavaşça eklerken aynı anda suyu da karıştırarak dökün.
Pürüzsüz, akışkan ama yoğun bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Hamurun kıvamı, kaşıktan yavaşça düşecek şekilde olmalıdır.
Gerekirse çok az su veya un ekleyerek kıvamını ayarlayın.
Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın.
Hamuru spätzle tavası veya rendeye benzeyen özel bir delikli alet yardımıyla kaynar suya dökün.
Hamurunuz yoksa, hamuru düz bir spatula yardımıyla keserek suya bırakabilirsiniz.
Spätzle parçaları yüzeye çıkmaya başladığında piştiğini anlayabilirsiniz (yaklaşık 2-3 dakika).
Bir süzgeç yardımıyla alıp süzün.
Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanları ekleyin.
Soğanları düşük-orta ateşte altın sarısı rengini alana kadar yavaşça karamelize edin.
Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürebilir.rına dayanıklı bir kap hazırlayın ve bir kat spätzle yerleştirin.
Üzerine rendelenmiş peynir serpin.
Karamelize soğanların bir kısmını ekleyin.
Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar kat kat tekrarlayın.
Kabı önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına koyun ve peynirler tamamen eriyip kabarıncaya kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin.
Fırından çıkan sıcak Käsespätzle'nin üzerine taze çekilmiş karabiber serpin.
İsteğe bağlı olarak taze maydanoz ile süsleyin.
Afiyet olsun!
KÄSESPÄTZLE PÜF NOKTALARI
Spätzle'nin kıvamı yemeğin kalitesini belirler.
Hamurun çok sulu ya da çok sert olmamasına dikkat edin.
Gruyere veya Emmental gibi yoğun aromalı peynirler, Käsespätzle'ye eşsiz bir lezzet katar.
Farklı peynir karışımlarıyla denemeler yapabilirsiniz.
Soğanların karamelize olması yemeğin tadını artırır.
Bu nedenle sabırlı olun ve soğanları yakmamaya özen gösterin.
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