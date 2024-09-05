MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2024 Perşembe, 09:55
MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

Manisa kebabı, Ege Bölgesi’nin zengin mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkan, lezzetiyle damakları şenlendiren özel bir yemektir. Kuzu etinin ince uzun şeritler halinde kesilerek kömür ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan bu kebap, hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

Manisa kebabının kökeni Osmanlı mutfağına kadar dayanmaktadır ve bu yüzden geleneksel bir lezzet olarak kabul edilir. Manisa’da birçok kebapçıda ustalıkla yapılan bu kebap, Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir ve Türk gastronomisinde önemli bir yere sahiptir. Peki, MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? İşte, enfes Manisa Kebabı tarifi...

MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

MANİSA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana eti

3 yemek kaşığı galeta unu

2 adet kuru soğan

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı Kimyon

1 adet sarımsak

4 adet tırnak pide

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığıbiber salçası

4 yemek kaşığı yoğurt

4 adet biber

2 adet domates

MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

MANİSA KEBABI YAPILIŞI

Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kapta güzelce yoğurun. 

Kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve bu parçaları çöp şişe dikkatlice dizin. 

Hazırladığınız köfteleri 1 saat kadar buzdolabında dinlendirerek lezzetinin oturmasını sağlayın. 

Dinlenen köfteleri döküm tavada ya da normal bir tavada her iki yüzü de iyice kızarana kadar pişirin.

Sosu hazırlamak için tereyağını bir tavada eritin ve üzerine salçayı ekleyip kavurun.

Ardından suyu ekleyerek sosun kıvam almasını sağlayın. 

Sos hazır olduğunda ocaktan alın.

Tırnak pideyi dişimleyerek küçük parçalara ayırın ve servis tabağına yerleştirin.

Üzerine bir miktar yoğurt sürün ve ardından hazırladığınız sosu dökün. 

Pişirdiğiniz köfteleri de pidelerin üzerine yerleştirin.

Son olarak köftelerin üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirin. 

Közlenmiş biber ve domatesle birlikte sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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