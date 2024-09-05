MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...

MANİSA KEBABI YAPILIŞI

Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kapta güzelce yoğurun.

Kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve bu parçaları çöp şişe dikkatlice dizin.

Hazırladığınız köfteleri 1 saat kadar buzdolabında dinlendirerek lezzetinin oturmasını sağlayın.

Dinlenen köfteleri döküm tavada ya da normal bir tavada her iki yüzü de iyice kızarana kadar pişirin.

Sosu hazırlamak için tereyağını bir tavada eritin ve üzerine salçayı ekleyip kavurun.

Ardından suyu ekleyerek sosun kıvam almasını sağlayın.

Sos hazır olduğunda ocaktan alın.

Tırnak pideyi dişimleyerek küçük parçalara ayırın ve servis tabağına yerleştirin.

Üzerine bir miktar yoğurt sürün ve ardından hazırladığınız sosu dökün.

Pişirdiğiniz köfteleri de pidelerin üzerine yerleştirin.

Son olarak köftelerin üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.

Közlenmiş biber ve domatesle birlikte sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!