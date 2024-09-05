MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? Enfes Manisa Kebabı tarifi...
Manisa kebabı, Ege Bölgesi’nin zengin mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkan, lezzetiyle damakları şenlendiren özel bir yemektir. Kuzu etinin ince uzun şeritler halinde kesilerek kömür ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan bu kebap, hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.
Manisa kebabının kökeni Osmanlı mutfağına kadar dayanmaktadır ve bu yüzden geleneksel bir lezzet olarak kabul edilir. Manisa’da birçok kebapçıda ustalıkla yapılan bu kebap, Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir ve Türk gastronomisinde önemli bir yere sahiptir. Peki, MasterChef Manisa Kebabı nasıl yapılır? İşte, enfes Manisa Kebabı tarifi...
MANİSA KEBABI TARİFİ
Malzemeler
500 gram dana eti
3 yemek kaşığı galeta unu
2 adet kuru soğan
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı Kimyon
1 adet sarımsak
4 adet tırnak pide
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığıbiber salçası
4 yemek kaşığı yoğurt
4 adet biber
2 adet domates
MANİSA KEBABI YAPILIŞI
Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kapta güzelce yoğurun.
Kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve bu parçaları çöp şişe dikkatlice dizin.
Hazırladığınız köfteleri 1 saat kadar buzdolabında dinlendirerek lezzetinin oturmasını sağlayın.
Dinlenen köfteleri döküm tavada ya da normal bir tavada her iki yüzü de iyice kızarana kadar pişirin.
Sosu hazırlamak için tereyağını bir tavada eritin ve üzerine salçayı ekleyip kavurun.
Ardından suyu ekleyerek sosun kıvam almasını sağlayın.
Sos hazır olduğunda ocaktan alın.
Tırnak pideyi dişimleyerek küçük parçalara ayırın ve servis tabağına yerleştirin.
Üzerine bir miktar yoğurt sürün ve ardından hazırladığınız sosu dökün.
Pişirdiğiniz köfteleri de pidelerin üzerine yerleştirin.
Son olarak köftelerin üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.
Közlenmiş biber ve domatesle birlikte sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- MasterChef yemeği Macar Gulaş tarifi: Macar Gulaş nasıl yapılır? Macar Gulaş tarifi...
- Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi
- Beş çayının en iyi eşlikçisi: Limonlu kek tarifi
- MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır? Enfes Kiev usulü tavuk tarifi...
- Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Siron tarifi
- Latin Amerika'nın bilinmeyen lezzeti: Chupe de Camarones tarifi
- Bugün ne pişirsem diyenlere: Fırında palamut tarifi
- MasterChef kazandibi nasıl yapılır? Enfes kazandibi tarifi...
- Mayalı lavaş tarifi! Yumuşacık pamuk gibi lavaş yapımı...
- Ege'nin lezzeti: Girit ezmesi tarifi
- 15 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik lezzet: Fit kurabiye tarifi
- 30 dakikada hazırlayabileceğiniz taşımalık lezzet: Sandviç poğaça tarifi...
- MasterChef ekmek arası köfte nasıl yapılır? Leziz ekmek arası köfte tarifi...
- Hafifliği ve pratikliğiyle favoriniz olacak enfes lezzet: Pavlova tatlısı tarifi
- Doğal ve sağlıklı: Ev yapımı sirke tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Savaş gemisi komutanı görevden alındı!