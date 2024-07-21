Kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışan pratik lezzet: Yumurtalı ekmek tarifi...
Yumurtalı ekmek, sabah kahvaltıları için hem hızlı hem de besleyici bir alternatif sunar. Peki, kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, yumurtalı ekmek tarifi...
Kahvaltı sofralarınıza lezzet katmak isteyenler için, ev yapımı yumurtalı ekmek tarifi harika bir seçenek. Pratik ve doyurucu bir kahvaltı için yumurtalı ekmekten daha iyisi yok. Bu tarif, sabahları zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, lezzetli bir başlangıç sunuyor. Kolayca hazırlanan bu lezzetli kahvaltı, her sabah sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki, kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, yumurtalı ekmek tarifi...
YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
1 adet bayat ekmek
2 adet yumurta
1/2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
5 yemek kaşığı sıvı yağ
YUMURTALI EKMEK YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kaseye kırın ve tuzu ekledikten sonra bir tel çırpıcı ile güzelce çırpın.
Üstüne sütü ilave edip çırpmaya devam edin.
Son olarak unu ilave ettikten sonra bir tel çırpıcı ile güzelce çırpın.
Yumurtalı karışım hazır olacak.
Bayat ekmeği dilimleyin.
Dilimleri arkalı önlü iyice bulanacak şekilde yumurtalı karışıma bulayın.
Isınmış kızartma tavasına sıvı yağı ekleyin ve yumurtaya buladığınız ekmekleri arkalı önlü güzelce kızartın.
Bir servis tabağına aldıktan sonra sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
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