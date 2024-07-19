Sağlıklı besinlerin en ekonomik hâli: Aşure tarifi
Aşure, çeşitli baklagiller, tatiller ve meyvelerle hem çiftçi hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Bol lifli yapısıyla sindirim sistemi muhafaza edilirken, antioksidan içeriğiyle sağlığı da olumlu etkiler. İşte, Aşure tarifi...
Aşure, Anadolu kültürünün ve ebedi tatlılarından biri olarak biliniyor. Bu geleneksel tatlı, farklı topluluklar tarafından farklı isimlerle anılsa da yer alan zengin bir malzeme listesi içerir. Meyveler, kuruyemişler ve kavgaların harmanlanmasıyla yapılan aşure, özellikle Muharremlerin aralarındaki komşularla paylaşılır. İşte, Aşure tarifi...
AŞURE TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 su bardağı aşurelik buğday
- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- 1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 1,5 yemek kaşığı pirinç
- 2 su bardağı toz şeker
- 120 gr kuru incir
- 120 gr kuru üzüm
- 120 gr kuru kayısı
- 80 gr fındık içi
- 1,5 tatlı kaşığı karanfil
- 4 litre sıcak su
- 1,5 su bardağı sıcak süt (300 ml)
- 1,5 çay bardağı su (185 ml) (karanfil için)
Yapılış
- Aşurelik buğdaylarımızı 1 gece önceden ıslatalım.
- Ertesi gün tencereye buğdaylarımızı alalım, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek 10 dakika kadar kaynatalım.
- Kaynayan buğdayları ocaktan alarak sarı suyunu süzelim.
- Buğdayları süzdükten sonra tekrar tencereye alalım ve üzerine sıcak su ilave ederek tencerenin kapağını aralıklı kapatalım ve buğdayları 50 dakika kadar haşlayalım.
- Ayrı bir sos tenceresine karanfilleri alalım, üzerine suyu ilave edelim ve kaynatalım.
- 10 dakika kadar kaynattığımız karanfilin altını kapatalım, bir kenarda soğuması için bekletelim.
- Haşlanıp şişen buğdayların üzerine haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohut, pirinci ekleyelim ve 15 dakika daha pişirelim.
- Ardından doğranmış kuru kayısı, doğranmış kuru incir, kuru üzüm ve kalan sıcak suyu ilave ederek 10 dakika daha pişirelim.
- Kaynattığımız karanfilin suyu, fındık içi ve toz şekeri de ekleyerek karıştıralım.
- Son olarak sıcak sütü ekleyelim, karıştırarak 15 dakika daha pişirelim.
- Kıvam alan aşurenin altını kapatalım ve kaselere eşit bir şekilde paylaştıralım. Üzerlerini dilediğimiz şekilde süsleyelim.
- Oda sıcaklığına gelen aşureleri dinlenmeleri için buzdolabına yerleştirelim.
- Soğuyan aşureler servise hazır. Afiyet olsun!
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