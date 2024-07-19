Sağlıklı besinlerin en ekonomik hâli: Aşure tarifi

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:38

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:38

Aşure, Anadolu kültürünün ve ebedi tatlılarından biri olarak biliniyor. Bu geleneksel tatlı, farklı topluluklar tarafından farklı isimlerle anılsa da yer alan zengin bir malzeme listesi içerir. Meyveler, kuruyemişler ve kavgaların harmanlanmasıyla yapılan aşure, özellikle Muharremlerin aralarındaki komşularla paylaşılır. İşte, Aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı aşurelik buğday

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1,5 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı toz şeker

120 gr kuru incir

120 gr kuru üzüm

120 gr kuru kayısı

80 gr fındık içi

1,5 tatlı kaşığı karanfil

4 litre sıcak su

1,5 su bardağı sıcak süt (300 ml)

1,5 çay bardağı su (185 ml) (karanfil için)

Yapılış