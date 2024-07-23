Tadıyla büyüleyecek lezzetler: Dünyanın en iyi 10 dondurması

4. Türkiye: Maraş dondurması

Maraş Dondurması, keçi sütü ve salep ile yapılan yoğun ve yapışkan bir dondurmadır. Diğer dondurmalardan farklı olarak bıçakla kesilerek servis edilir ve dondurmacıların yaptığı gösterilerle ünlüdür. Özellikle vanilya ve çikolata aromaları popülerdir.