Sıcak havalarda içinizi serinletecek lezzet: Kızarmış dondurma tarifi...
Kızarmış dondurma, genellikle Asya mutfağının özel bir lezzeti olarak bilinir ve tadıyla insanları şaşırtır. Bu tatlı, sıcak ve kızarmış dış kabuğunun altında dondurmanın soğuk ve kremsi iç kısmıyla benzersiz bir deneyim sunar. Eğer evde farklı ve heyecan verici tatlar denemek istiyorsanız, kızarmış dondurmayı yapmak harika bir seçenek olabilir.
Kızarmış dondurma tarifi, her lokmasında size benzersiz bir tat deneyimi sunacak muhteşem bir lezzet vadeder. Bu tatlı, kremalı dondurmanın sıcak ve çıtır dış kabuğuyla enfes bir uyum yakalar. Her ısırıkta farklı lezzetlerin dansıyla damaklarınızı şenlendirirken, gözlerinizi de şölenle buluşturur. Bu tarif, sadece bir kez deneyenlerin değil, bir daha yemek isteyenlerin de favorisi olmaya aday. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte kızarmış dondurma tarifi...
KIZARMIŞ DONDURMA TARİFİ
Malzemeler:
800 gram sütlü, kesme dondurma
2 adet yumurta akı
1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
3/4 su bardağı mısır gevreği (corn flakes)
1 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı esmer şeker
1/2 çay kaşığı tarçın
Kızartmak için:
1,5 su bardağı ayçiçek yağı
KIZARMIŞ DONDURMA YAPILIŞI
Derin dondurucudan çıkartıp kısa bir süre oda ısısında beklettiğiniz kesme dondurmayı on eşit parçaya kesin.
Her bir dondurma parçasını avuç içinizde yuvarlayın.
Düz bir tabağa aldığınız rendelenmiş Hindistan cevizine buladığınız dondurma toplarını çukur bir tabağa alın.
Üzerini streç filmle kapladıktan sonra kıvam alması için derin dondurucuya kaldırıp uzun bir süre bekletin.
İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, galeta unu, esmer şeker ve toz tarçını bir blenderde karıştırıp küçük parçalar haline getirin.
Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın.
Derin dondurucudan çıkardığınız dondurma toplarını, öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.
Aynı işlemi bir kez daha tekrarladıktan sonra yeniden derin dondurucuya kaldırıp uzun bir süre bekletin.
Servisi öncesinde ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın.
Kızgın yağa atıp aralarda sallayarak 10-20 saniye gibi kısa bir süre kızarttığınız dondurmaları bekletmeden servis edin.
Afiyet olsun!
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