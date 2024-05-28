Evde kolay dondurma tarifi: Dondurma nasıl yapılır?

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:51

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:51

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en tatlı yolu, ev yapımı dondurmadır. Evde dondurma yapmak hem eğlenceli hem de oldukça kolaydır. Üstelik doğal malzemelerle hazırlayacağınız için sağlıklı ve katkısız bir dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. İşte adım adım evde dondurma tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı vanilya özütü

3 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı doğranmış meyve (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı çikolata parçaları (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

Süt ve Kremanın Isıtılması:

Orta boy bir tencereye süt ve kremayı koyun.

Karışımı orta ateşte ısıtmaya başlayın, ancak kaynamamasına dikkat edin. Hafifçe ısınması yeterlidir.

Yumurta Sarılarının Hazırlanması:

Bir kasede yumurta sarılarını ve şekeri iyice çırpın. Karışımın rengi açılana ve kremsi bir hal alana kadar çırpmaya devam edin.

Nişasta Eklenmesi:

Mısır nişastasını yumurta sarısı karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Bu adım, dondurmanın kıvamının daha kremsi olmasını sağlar.

Sıcak Karışımın Eklenmesi:

Süt ve krema karışımından bir kepçe alarak yavaşça yumurta karışımına ekleyin ve sürekli karıştırın. Bu, yumurtaların pişmeden karışıma alışmasını sağlar.

Yumurta karışımını yavaşça tencereye dökün ve karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşmaya başlayana kadar (yaklaşık 5-7 dakika) devam edin. Kaynamamasına dikkat edin.

Vanilya Eklenmesi:

Tencereyi ocaktan alın ve vanilya özütünü ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.

Soğutma:

Hazırladığınız dondurma karışımını oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Ardından buzdolabına koyarak iyice soğumasını sağlayın (en az 2 saat).

Karışımı bir kaba dökün ve derin dondurucuya koyun. Her 30 dakikada bir karıştırarak dondurmanın kremsi bir kıvam almasını sağlayın. Bu işlemi 3-4 saat boyunca tekrarlayın.

Ek Malzemeler:

Dondurmanın son karıştırma aşamasında doğranmış meyve veya çikolata parçalarını ekleyebilirsiniz.

Servis

Dondurma tamamen donduktan sonra servis yapabilirsiniz. Üzerini taze meyveler, çikolata sosu veya fındık parçalarıyla süsleyerek lezzetini artırabilirsiniz.