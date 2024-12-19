Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

Yeni yıl ruhunu evinizde hissettirmek için harika bir aktivite arıyorsanız, zencefilli kurabiye ev yapmak tam size göre! Hem lezzetli hem de eğlenceli olan bu tarif, ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek için mükemmel bir seçimdir. İşte, zencefilli kurabiye ev yapmak için adım adım tarif...