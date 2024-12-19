Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

Hem görsel olarak göz alıcı hem de lezzetiyle damakları şenlendiren bu ev, yılbaşı sofranızın yıldızı olacak. Peki, bu eşssiz yılbaşı lezzeti nasıl yapılır? İşte, zencefilli kurabiye ev tarifi...

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 14:51
Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

Yeni yıl ruhunu evinizde hissettirmek için harika bir aktivite arıyorsanız, zencefilli kurabiye ev yapmak tam size göre! Hem lezzetli hem de eğlenceli olan bu tarif, ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek için mükemmel bir seçimdir. İşte, zencefilli kurabiye ev yapmak için adım adım tarif...

Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

ZENCEFİLLİ KURABİYE EV TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye hamuru için:

3,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı muskat rendesi

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı tuz

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı esmer şeker

1 yumurta

Yarım su bardağı pekmez

Royal icing (Süsleme ve yapıştırma için):

2 yumurta akı

3 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

Süsleme için:

Renkli şekerler

Bonibon

Çikolata parçaları

Hindistan cevizi

Yılbaşı sofralarını süsleyen enfes lezzet: Zencefilli kurabiye ev tarifi

ZENCEFİLLİ KURABİYE EV YAPILIŞI

Büyük bir kaba un, kabartma tozu, zencefil, tarçın, muskat, karanfil ve tuzu eleyin.

Ayrı bir kapta tereyağı ve esmer şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve pekmezi ekleyip karıştırın.

Kuru malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama şekil alabilen bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Hamuru buzdolabından çıkarıp unlanmış tezgah üzerinde 0,5 cm kalınlığında açın.

Şablon yardımıyla (evin duvarları, çatısı ve kapısı gibi) parçaları kesin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında, parçaları 10-12 dakika kadar pişirin.

Soğumaya bırakın.

Yumurta aklarını bir kaba alıp köpürene kadar çırpın.

Pudra şekerini azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Limon suyunu ekleyerek yoğun bir kıvam elde edin.

Pişen kurabiye parçalarını royal icing kullanarak birbirine yapıştırın.

Evin iyice sağlamlaşması için yapıştırma işlemi sırasında birkaç dakika bekleyin.

Çatıyı yerleştirip icing ile sabitleyin.

Evin üzerine royal icing sürerek kar görüntüsü yaratın.

Çatıya renkli şekerler ve çikolata parçalarıyla desenler yapın.

Kapı ve pencere detaylarını icing ile çizin.

Hindistan cevizini kar efekti için etrafa serpiştirin.

Zencefilli kurabiye eviniz hazır, afiyet olsun!

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