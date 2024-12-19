Gürcü Mutfağının benzersiz lezzeti: Lobio tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:31

Gürcistan, yemek kültürüyle olduğu kadar misafirperverliğiyle de bilinir. Gürcü mutfağının klasik lezzetlerinden Lobio, hem sade hem de geleneksel bir yemek olarak sofralarda yer alır. Protein ve enerji deposu olan bu yemek, fasulyenin baharat ve otlarla buluştuğu eşsiz bir tat sunar. İşte bu enfes yemeğin malzemeleri ve yapılışı!

LOBIO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet büyük soğan

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz ve karabiber

Taze otlar (maydanoz, dereotu veya kişniş)

Yapılış