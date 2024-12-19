Gürcü Mutfağının benzersiz lezzeti: Lobio tarifi
Gürcistan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Lobio, kuru fasulye, aromatik baharatlar ve taze otlarla yapılan hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek. Sofralarınıza farklı bir dokunuş katmak için ideal!
Gürcistan, yemek kültürüyle olduğu kadar misafirperverliğiyle de bilinir. Gürcü mutfağının klasik lezzetlerinden Lobio, hem sade hem de geleneksel bir yemek olarak sofralarda yer alır. Protein ve enerji deposu olan bu yemek, fasulyenin baharat ve otlarla buluştuğu eşsiz bir tat sunar. İşte bu enfes yemeğin malzemeleri ve yapılışı!
LOBIO TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 1 adet büyük soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam tuz ve karabiber
- Taze otlar (maydanoz, dereotu veya kişniş)
Yapılış
- Kuru fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün, yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün.
- Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Kırmızı biber, kişniş, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Baharatların aromasının çıkmasını sağlayın.
- Haşlanmış fasulyeleri soğanlı karışıma ekleyin. Üzerine sirke ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Lobio’yu ocaktan almadan önce taze otları ince ince doğrayarak üzerine ekleyin ve karıştırın.
- Sıcak olarak servis yapın. Yanında taze ekmekle tüketmek bu yemeğin lezzetini daha da artıracaktır.
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