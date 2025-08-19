Gaziantep mutfağından: Alinazik tarifi

Türk mutfağının en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan Alinazik, kökeni Gaziantep’e dayanan geleneksel bir tat. Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve yumuşacık kavrulmuş etin birleşiminden oluşan bu lezzet, hem göze hem damağa hitap ediyor. Yoğun kıvamı ve doyuruculuğu sayesinde ana yemek olarak tercih edilen Alinazik, özellikle davet sofralarında fark yaratan bir tarif olarak öne çıkıyor. Peki, Gaziantep mutfağından olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, alinazik tarifi...
Malzemeler
Közlenmiş patlıcanlı yoğurt tabanı için:
- 5 adet orta boy patlıcan
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt (veya yoğurt + süzme karışık)
- 2 diş sarımsak
- Tuz
Üzeri için:
- 300-350 g kuşbaşı dana ya da kuzu eti (isteğe göre kıyma da kullanılabilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, pul biber
- Üzeri için maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Patlıcanları ocakta, fırında ya da köz tavasında közleyin. Kabuklarını soyup bıçakla ince ince doğrayın.
- Sarımsakları ezin. Yoğurt, tuz ve közlenmiş patlıcanları karıştırarak püre haline getirin. Servis tabağına yayın.
- Bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını alın. Küp doğranmış eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Salçayı ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.
- Yoğurtlu patlıcan karışımının üzerine sıcak etleri dökün. Dilerseniz maydanoz ve pul biberle süsleyin.
- Yanında lavaş veya pilavla sıcak servis edin.