Gaziantep mutfağından: Alinazik tarifi

Türk mutfağının en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan Alinazik, kökeni Gaziantep’e dayanan geleneksel bir tat. Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve yumuşacık kavrulmuş etin birleşiminden oluşan bu lezzet, hem göze hem damağa hitap ediyor. Yoğun kıvamı ve doyuruculuğu sayesinde ana yemek olarak tercih edilen Alinazik, özellikle davet sofralarında fark yaratan bir tarif olarak öne çıkıyor. Peki, Gaziantep mutfağından olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, alinazik tarifi...

Malzemeler

Közlenmiş patlıcanlı yoğurt tabanı için:

5 adet orta boy patlıcan

1,5 su bardağı süzme yoğurt (veya yoğurt + süzme karışık)

2 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

300-350 g kuşbaşı dana ya da kuzu eti (isteğe göre kıyma da kullanılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı