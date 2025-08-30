Gaziantep mutfağından: Enfes simit katmer tarifi

Özel günlerde ya da misafirlere ikramlık olarak tercih edilen bu tatlı, çıtır yufkanın arasında kaymağın yumuşaklığı ve fıstığın aromasıyla damakta unutulmaz bir tat bırakır. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu enfes simit katmer tarifi...

MALZEMELER

6 adet baklavalık yufka

150 g kaymak

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı Antep fıstığı (ince çekilmiş)

100 g tereyağı (eritilmiş)

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Antep fıstığı tozu

YAPILIŞI

Öncelikle yufkalardan birini tezgâha serin ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

İkinci yufkayı da üzerine koyun ve yine tereyağı ile yağlayın.

Ortasına kaymak parçaları koyun, toz şeker serpin ve bolca çekilmiş Antep fıstığı ekleyin.

Yufkanın kenarlarını kapatarak bohça şeklinde katlayın.

Katladığınız yufkayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve üzerine tekrar tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan katmeri, dilimleyip üzerine pudra şekeri ve fıstık serpiştirerek servis edin.