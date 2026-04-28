Gaziantep mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışan lezzet: Zeytin böreği tarifi

Yeşil zeytin böreği, Gaziantep mutfağının dikkat çeken yöresel lezzetlerinden biridir. İç harcındaki zengin malzemeler sayesinde her lokmada farklı bir aroma sunar. Tuzlu zeytin tadı, kıymanın doyuruculuğu ve cevizin hafif çıtırlığı ile birleşerek benzersiz bir sonuç ortaya çıkarır. İşte, enfes zeytin böreği tarifi...

ZEYTİN BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

500 gram un

Yarım paket yaş maya (20 gram)

1,5 su bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1,5 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

200 gram çekirdeksiz doğranmış yeşil zeytin

6 dal taze soğan

1 demet maydanoz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

ZEYTİN BÖREĞİ YAPILIŞI

Tavada tereyağını eritip kıymayı kavurun.

İnce doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Ceviz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Harç soğuyunca doğranmış yeşil zeytin, taze soğan ve maydanozu ekleyin.

Unu yoğurma kabına alın. Maya, tuz ve ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzeri kapalı şekilde 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru 10 eşit parçaya bölün. Bezeleri yuvarlak açın.

İç harcı ortasına koyup yarım ay şeklinde kapatın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerlerine tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiiyet olsun!