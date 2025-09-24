Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden: Simit kebabı tarifi

Gaziantep mutfağının en sevilen kebaplarından biri olan simit kebabı, bulgurun (Antep yöresinde “simit” olarak bilinir) etle harmanlanmasıyla hazırlanır. Hem doyurucu hem de yöresel bir lezzet arayanlar için sofralara farklı bir tat katar.

MALZEMELER

250 g ince bulgur (simitlik bulgur)

500 g orta yağlı kıyma (tercihen kuzu-dana karışık)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kararbiber

Tuz

Taze maydanoz (ince doğranmış)

YAPILIŞI

Bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine çok az ılık su serpip 10 dakika kadar yumuşamasını bekleyin.

Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, salça ve baharatları bulgura ekleyin.

Kıymayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri yoğurun. Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğurmak çok önemlidir.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, ardından hafif bastırarak köfte şekli verin.

Izgara, mangal veya fırında kızarana kadar pişirin.