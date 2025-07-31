Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti: Simit kebabı tarifi

Gaziantep mutfağı, kendine has baharatları ve köklü yemek kültürüyle dünya çapında ünlü. İşte o mutfağın en özel kebaplarından biri: Simit kebabı! Adını, içinde kullanılan ince bulgura Gaziantep yöresinde “simit” denmesinden alıyor. Hem pratik hem de inanılmaz lezzetli olan bu kebap; misafir sofralarına da, günlük yemek menülerine de çok yakışıyor. Gelin, adım adım evde nasıl yapabileceğinize bakalım.

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu veya karışık kuzu-dana)

1 su bardağı ince bulgur (Antep’te “simit” olarak bilinir)

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

(İsteğe bağlı) 1 tutam kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Bulguru hazırlayın:

Bulguru geniş bir kaba alın, çok az ılık su serpiştirerek hafif yumuşamasını sağlayın (ıslak değil, hafif nemli olacak).

Köfte harcını yoğurun:

Bulgura rendelenmiş soğan, kıyma, biber salçası, domates salçası ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler özleşene kadar iyice yoğurun.

Şekil verin:

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yassı köfteler yapın veya şişlere geçirerek uzun kebap şeklinde hazırlayın.

Pişirin:

Fırında: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yağlı kağıt serili tepside yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Izgarada: Şişlere geçirilmiş kebapları ızgarada arkalı önlü pişirin.