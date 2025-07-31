Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti: Simit kebabı tarifi

Gaziantep mutfağı, kendine has baharatları ve köklü yemek kültürüyle dünya çapında ünlü. İşte o mutfağın en özel kebaplarından biri: Simit kebabı! Adını, içinde kullanılan ince bulgura Gaziantep yöresinde “simit” denmesinden alıyor. Hem pratik hem de inanılmaz lezzetli olan bu kebap; misafir sofralarına da, günlük yemek menülerine de çok yakışıyor. Gelin, adım adım evde nasıl yapabileceğinize bakalım.
MALZEMELER
- 500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu veya karışık kuzu-dana)
- 1 su bardağı ince bulgur (Antep’te “simit” olarak bilinir)
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
- (İsteğe bağlı) 1 tutam kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Bulguru hazırlayın:
Bulguru geniş bir kaba alın, çok az ılık su serpiştirerek hafif yumuşamasını sağlayın (ıslak değil, hafif nemli olacak).
Köfte harcını yoğurun:
Bulgura rendelenmiş soğan, kıyma, biber salçası, domates salçası ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler özleşene kadar iyice yoğurun.
Şekil verin:
Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yassı köfteler yapın veya şişlere geçirerek uzun kebap şeklinde hazırlayın.
Pişirin:
Fırında: Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yağlı kağıt serili tepside yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Izgarada: Şişlere geçirilmiş kebapları ızgarada arkalı önlü pişirin.