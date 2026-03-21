Gece açlığını bastıran enfes atıştırmalık: Tuzlu tartolet tarifi

Gece acıkmalarını sağlıklı ve lezzetli bir şekilde bastırmak için tuzlu atıştırmalıklar harika bir çözüm sunar. Mini tartoletler, altın renginde pişmiş hamuru ve yoğurtlu havuçlu iç harcıyla hem göze hem damağa hitap eder. İşte, nefis tuzlu tartolet tarifi...

TUZLU TARTOLET TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı nişasta

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İç harç için:

1 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Püf noktası:

Hamurun çok yumuşak olmaması için unu yavaş yavaş ekleyin.

TUZLU TARTOLET YAPILIŞI

Bir kapta tereyağı, sıvı yağ, yumurta, nişasta ve tuzu karıştırın.

Üzerine yavaş yavaş unu ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tart kalıplarına yerleştirin.

Parmak uçlarınızla taban ve kenarları açın, kabarmaması için tabanlarını çatal ile delin.

190°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Havucu rendeleyip zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun ve soğumaya bırakın.

Yoğurt, mayonez ve tuzu karıştırın; soğuyan havucu ekleyerek iç harcı hazırlayın.

Soğuyan mini tart hamurlarının içine harcı koyun, dereotu ile süsleyin ve servis edin.

Afiyet olsun!