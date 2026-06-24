Gelenek ve bereketin tarihi simgesi: Aşure tarifi

Orta Doğu ve Anadolu mutfak kültürünün en kadim ritüellerinden biri olan Aşure, kelime anlamı olarak Arapça "on" anlamına gelen "aşara" sözcüğünden türemiştir. Bu tarifi diğer sütlü veya nişastalı tatlılardan ayıran en temel fark; içinde hayvansal hiçbir gıdanın yer almaması ve kıvam gövdesini tamamen bakliyatların doğru kronolojik sıra ile pişirilerek nişastalarını suya salmasından almasıdır. Gerçek bir aşurenin berrak, duru ve hafif süt beyazı-krem renginde olması; piştikten sonra ertesi güne kaldığında dahi suyunu salmaması veya jöle gibi katılaşmaması teknik bir başarı kıstasıdır.

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday (iyice yıkanmış, geceden ıslatılmış)

1 su bardağı kuru fasulye (geceden ıslatılmış, ayrı haşlanmış)

1 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış, ayrı haşlanmış)

Yarım çay bardağı pirinç (kıvamı desteklemek için, iyice yıkanmış)

Kuru Meyveler ve Aromatikler:

1 su bardağı kuru kayısı (küp doğranmış, suda bekletilmiş)

1 su bardağı kuru incir (küp doğranmış, suda bekletilmiş ve karartmaması için ayrı haşlanmış)

1 su bardağı kuru üzüm (suda bekletilmiş)

1 adet portakalın ince rendelenmiş kabuğu (veya küçük küpler halinde doğranmış kabuğu)

1 adet çubuk tarçın ve 10 adet karanfil (çeyrek çay bardağı kaynar suda demlenmiş suyu)

3-3.5 su bardağı toz şeker (damak tadına göre kontrollü eklenecek)

Yaklaşık 4-4.5 litre sıcak su (kıvama göre pişim esnasında eklenecek)

1 su bardağı çiğ fındık

Yarım su bardağı tuzsuz soyulmuş badem

Nar taneleri, tarçın, ince kıyılmış ceviz içi, çiğ fındık, Antep fıstığı ve kuş üzümü

Yapılışı