Geleneksek kış lezzetinin sırları: Kapuska tarifi

Kapuska, Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biri. Sade malzemelerle yapılan bu pratik yemek, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi.

Geleneksek kış lezzetinin sırları: Kapuska tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:17

Lahananın besleyici ve doyurucu yapısıyla buluştuğu kapuska, hem bütçe dostu hem de sağlıklı bir alternatif. İşte lezzetli bir kapuska yapmanın püf noktaları ve tarifi!

Kapuska İçin Gerekli Malzemeler

  • 1 adet orta boy beyaz lahana
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 250 gram kıyma (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz (damak tadınıza göre)
  • 5 su bardağı sıcak su

Kapuska Nasıl Yapılır?

Lahanayı Hazırlayın:

Lahanayı yıkayın ve ince ince doğrayın. Geniş bir kapta üzerine tuz serpip ovun. Bu, lahananın yumuşamasını ve lezzetinin artmasını sağlar.

Soğanı Kavurun:

Tencereye zeytinyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Eğer kıyma kullanıyorsanız, bu aşamada kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salça ve Baharatları Ekleyin:

Domates ve biber salçasını ekleyip kavurun. Ardından karabiber ve pul biberi ilave ederek karıştırın.

Lahanayı Tencereye Alın:

Hazırladığınız lahanaları tencereye koyun. Üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve güzelce karıştırın.

Suyunu Ekleyin:

Sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).

Son Dokunuş:

Yemek piştikten sonra damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Dilerseniz üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.


Etiketler: #kapuska

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