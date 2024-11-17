Geleneksek kış lezzetinin sırları: Kapuska tarifi
Kapuska, Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biri. Sade malzemelerle yapılan bu pratik yemek, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi.
Lahananın besleyici ve doyurucu yapısıyla buluştuğu kapuska, hem bütçe dostu hem de sağlıklı bir alternatif. İşte lezzetli bir kapuska yapmanın püf noktaları ve tarifi!
Kapuska İçin Gerekli Malzemeler
- 1 adet orta boy beyaz lahana
- 1 çay bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 adet büyük boy soğan
- 250 gram kıyma (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz (damak tadınıza göre)
- 5 su bardağı sıcak su
Kapuska Nasıl Yapılır?
Lahanayı Hazırlayın:
Lahanayı yıkayın ve ince ince doğrayın. Geniş bir kapta üzerine tuz serpip ovun. Bu, lahananın yumuşamasını ve lezzetinin artmasını sağlar.
Soğanı Kavurun:
Tencereye zeytinyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Eğer kıyma kullanıyorsanız, bu aşamada kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Salça ve Baharatları Ekleyin:
Domates ve biber salçasını ekleyip kavurun. Ardından karabiber ve pul biberi ilave ederek karıştırın.
Lahanayı Tencereye Alın:
Hazırladığınız lahanaları tencereye koyun. Üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve güzelce karıştırın.
Suyunu Ekleyin:
Sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).
Son Dokunuş:
Yemek piştikten sonra damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Dilerseniz üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.
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