Geleneksek kış lezzetinin sırları: Kapuska tarifi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:17

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:17

Lahananın besleyici ve doyurucu yapısıyla buluştuğu kapuska, hem bütçe dostu hem de sağlıklı bir alternatif. İşte lezzetli bir kapuska yapmanın püf noktaları ve tarifi!

Kapuska İçin Gerekli Malzemeler

1 adet orta boy beyaz lahana

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 adet büyük boy soğan

250 gram kıyma (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak tadınıza göre)

5 su bardağı sıcak su

Kapuska Nasıl Yapılır?

Lahanayı Hazırlayın:

Lahanayı yıkayın ve ince ince doğrayın. Geniş bir kapta üzerine tuz serpip ovun. Bu, lahananın yumuşamasını ve lezzetinin artmasını sağlar.

Soğanı Kavurun:

Tencereye zeytinyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Eğer kıyma kullanıyorsanız, bu aşamada kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salça ve Baharatları Ekleyin:

Domates ve biber salçasını ekleyip kavurun. Ardından karabiber ve pul biberi ilave ederek karıştırın.

Lahanayı Tencereye Alın:

Hazırladığınız lahanaları tencereye koyun. Üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve güzelce karıştırın.

Suyunu Ekleyin:

Sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte lahanalar yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).

Son Dokunuş:

Yemek piştikten sonra damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Dilerseniz üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.