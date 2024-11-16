Pilava yeni bir bakış: Jollof Rice tarifi
Afrika mutfağı, zengin lezzetleri ve standartlarıyla dünya gastronomisine ilham olmaya devam ediyor. Baharatların başrolde olduğu, bereketli ve yetiştirici yemekler, kıtanın her köşesinde farklı bir hikaye anlatılıyor. İşte, Jollof Rice tarifi...
Afrika mutfağı denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan Jollof Rice, özellikle Batı Afrika'da büyük bir popülerliğe sahip. Domates, biber, soğan ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu pilav, yanında tavuk, et veya balıkla servis yapılarak tam bir şölen yemeği haline geliyor. İşte, Jollof Rice tarifi...
JOLLOF RICE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı uzun taneli pirinç
- 1 soğan, doğranmış
- 1 biber, doğranmış
- 2 domates, rendelenmiş veya doğranmış
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı tavuk suyu veya su
- Tercihe bağlı: kızarmış tavuk veya et
Yapılışı:
- Bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Soğanı ve biberi ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar soteleyin.
- Domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Domatesler iyice pişene kadar karıştırarak pişirin.
- Domates salçasını, toz biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.
- Pirinci ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika kavurun.
- Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte pirinçler yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin.
- Eğer kullanacaksanız kızarmış tavuk veya eti üzerine yerleştirin.
- Pilavı karıştırmadan, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 5-10 dakika daha pişirin, böylece tüm lezzetler iyice karışsın.
- Pilavı ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.
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