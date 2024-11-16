Pilava yeni bir bakış: Jollof Rice tarifi

Yayınlanma: 16.11.2024 - 17:41

Güncelleme: 16.11.2024 - 17:41

Afrika mutfağı denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan Jollof Rice, özellikle Batı Afrika'da büyük bir popülerliğe sahip. Domates, biber, soğan ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu pilav, yanında tavuk, et veya balıkla servis yapılarak tam bir şölen yemeği haline geliyor. İşte, Jollof Rice tarifi...

JOLLOF RICE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı uzun taneli pirinç

1 soğan, doğranmış

1 biber, doğranmış

2 domates, rendelenmiş veya doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı tavuk suyu veya su

Tercihe bağlı: kızarmış tavuk veya et

Yapılışı: