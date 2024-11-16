20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu geleneksel lezzet favoriniz olmaya aday: Helatiye tarifi

Yayınlanma: 16.11.2024 - 19:27

Güncelleme: 16.11.2024 - 19:27

Helatiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan ve Türk mutfağında özel bir yere sahip olan geleneksel bir tatlıdır. Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarında tercih edilen bu tatlı, yoğun kıvamı ve zengin tatlarıyla her lokmada damakları şenlendirir. Hem hafif hem de doyurucu bir tatlı arayanlar için ideal bir seçenek olan helatiye, hem sıcak hem de soğuk olarak servis edilebilir. Peki, sadece 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes helatiye tarifi...

HELATİYE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket vanilin

2 su bardağı su

Yarım su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz içi (isteğe bağlı)

Süslemek için:

Meyve (isteğe bağlı)

Üzeri için tarçın veya toz fındık

HELATİYE YAPILIŞI

Bir tencereye 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı suyu ve toz şekeri ekleyin.

Orta ateşte karıştırarak ısınmasını sağlayın.

Karışım kaynamaya başlamadan önce sürekli karıştırarak şekerin tamamen eridiğinden emin olun.

Başka bir kapta 1 yemek kaşığı un ile 1 yemek kaşığı nişastayı karıştırın.

Ardından bu karışıma biraz soğuk su ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Bu karışımı, kaynamakta olan sütlü karışıma yavaşça ilave edin.

Karıştırarak koyulaşmasını sağlayın.

Helatiye karışımınız koyulaştıktan sonra, tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Ardından vanilin ekleyin.

Tereyağı tamamen eridikten ve karışım homojen bir kıvam aldıktan sonra tatlınız neredeyse hazır.

Karışım koyu, yoğun bir kıvam aldığında helatiyenin yapımı tamamlanmış demektir.

Helatiye kıvamını kontrol etmek için bir kaşık alıp ters çevirin.

Eğer karışım akmıyorsa ve kıvamlıysa, tatlınız hazır demektir.

Helatiyeyi, sıcak veya soğuk olarak servise hazırlayabilirsiniz.

İster soğumasını bekleyip, kaselere dökün, isterseniz hemen sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Üzerine tarçın serpebilir veya dövülmüş fındık, ceviz, meyve gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!