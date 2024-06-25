Geleneksel bir lezzet: Damla sakızlı lokum tarifi
Damla sakızlı lokum, geleneksel tatların modern yorumlarından biridir. Eşsiz aroması ve yumuşak dokusuyla misafirlerinize ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bu lezzeti, evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Lokum, Osmanlı mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Damla sakızı ile yapılan lokum ise bu geleneksel lezzete farklı bir aroma katarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz, özel günlerde sofralarınızı süsleyecek damla sakızlı lokum tarifiyle karşınızdayız.
Malzemeler
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı damla sakızı
- 1 su bardağı mısır nişastası
- 1 su bardağı su (nişastayı açmak için)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri (üzeri için)
- 1 yemek kaşığı nişasta (üzeri için)
Hazırlık Aşaması
Şurubun Hazırlanması:
Geniş bir tencereye toz şeker ve 4 su bardağı suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.
Damla Sakızının Hazırlanması:
Damla sakızını bir havanda toz haline getirin veya hazır toz damla sakızı kullanın.
Toz haline getirdiğiniz damla sakızını kaynayan şuruba ekleyin ve karıştırın.
Nişasta Karışımının Hazırlanması:
Bir kasede 1 su bardağı su ve mısır nişastasını karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Nişasta karışımını yavaş yavaş kaynayan şuruba ekleyin ve sürekli karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürebilir.
Lokumun Dökülmesi:
Karışım koyu bir kıvam aldığında, bir tepsiyi hafifçe ıslatın veya yağlayın. Hazırladığınız lokum karışımını tepsiye dökün ve spatula yardımıyla düzeltin.
Oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
Kesme ve Servis
Dinlenen lokumu buzdolabından çıkarın ve küp şeklinde kesin.
Pudra şekeri ve nişastayı karıştırın. Kestiğiniz lokumları bu karışıma bulayarak yapışmamalarını sağlayın.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'