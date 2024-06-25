Geleneksel bir lezzet: Damla sakızlı lokum tarifi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 22:58

Güncelleme: 25.06.2024 - 22:58

Lokum, Osmanlı mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Damla sakızı ile yapılan lokum ise bu geleneksel lezzete farklı bir aroma katarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz, özel günlerde sofralarınızı süsleyecek damla sakızlı lokum tarifiyle karşınızdayız.

Malzemeler

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı damla sakızı

1 su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı su (nişastayı açmak için)

1 yemek kaşığı pudra şekeri (üzeri için)

1 yemek kaşığı nişasta (üzeri için)

Hazırlık Aşaması

Şurubun Hazırlanması:

Geniş bir tencereye toz şeker ve 4 su bardağı suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.

Damla Sakızının Hazırlanması:

Damla sakızını bir havanda toz haline getirin veya hazır toz damla sakızı kullanın.

Toz haline getirdiğiniz damla sakızını kaynayan şuruba ekleyin ve karıştırın.

Nişasta Karışımının Hazırlanması:

Bir kasede 1 su bardağı su ve mısır nişastasını karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Nişasta karışımını yavaş yavaş kaynayan şuruba ekleyin ve sürekli karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürebilir.

Lokumun Dökülmesi:

Karışım koyu bir kıvam aldığında, bir tepsiyi hafifçe ıslatın veya yağlayın. Hazırladığınız lokum karışımını tepsiye dökün ve spatula yardımıyla düzeltin.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Kesme ve Servis

Dinlenen lokumu buzdolabından çıkarın ve küp şeklinde kesin.

Pudra şekeri ve nişastayı karıştırın. Kestiğiniz lokumları bu karışıma bulayarak yapışmamalarını sağlayın.