Hatay'ın serinleten tatlısı haytalı tarifi

Haytalı, Hatay'ın yaz sıcaklarında serinlemek için tercih edilen, hafif ve ferahlatıcı bir tatlıdır. Güllü muhallebinin ve buzlu şerbetin mükemmel uyumuyla, tatlı krizlerinizi en hafif şekilde giderebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 22:33
Hatay'ın serinleten tatlısı haytalı tarifi
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Hatay mutfağının ferahlatıcı ve hafif tatlılarından biri olan haytalı, özellikle yaz aylarında serinlemek için mükemmel bir seçenektir. Güllü muhallebi ve buzlu şerbetle hazırlanan bu tatlı, hem lezzeti hem de sunumuyla göz doldurur. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz haytalı tarifi...

Malzemeler

Muhallebi İçin:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı nişasta (mısır veya buğday)
  • 1 çay bardağı gül suyu

Şerbet İçin:

  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı gül suyu
  • Buz küpleri

Süsleme İçin:

  • Toz Antep fıstığı
  • Nar taneleri (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşaması

Muhallebinin Hazırlanması:

Bir tencereye sütü alın ve içine şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın.

Nişastayı bir kasede az miktarda su ile açarak pürüzsüz bir kıvama getirin.

Nişastalı karışımı kaynamakta olan süte yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Muhallebi kıvamına geldikten sonra gül suyunu ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız muhallebiyi ıslatılmış bir borcama veya küçük kaselere dökün ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

Şerbetin Hazırlanması:

Bir tencereye suyu ve şekeri alarak kaynatın. Şeker tamamen eridikten sonra gül suyunu ekleyin.

Şerbeti ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduktan sonra içine buz küplerini ekleyin.

Servis

Soğuyan muhallebiyi dilimleyerek servis tabaklarına alın.

Üzerine soğuk gül şerbetini gezdirin.

Toz Antep fıstığı ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.


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