Geleneksel bir lezzet: Yayla çorbası tarifi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 07.07.2024 - 17:08

Yayla çorbası, Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biridir. Yoğurt ve nane ile yapılan bu hafif ve besleyici çorba, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet sunar. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanan yayla çorbası, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte adım adım yayla çorbası tarifi...

Malzemeler

1 litre su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Pirinçleri Haşlama: Orta boy bir tencerede 1 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine yıkanmış pirinçleri ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.

Terbiye Hazırlığı: Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu iyice çırpın. Bu karışım, çorbanın terbiyesi olacaktır.

Terbiye Eklenmesi: Pirinçler haşlandıktan sonra, kaynayan sudan bir kepçe alarak yoğurtlu terbiyeye yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırın. Bu işlem, yoğurdun kesilmesini önleyecektir.

Çorbanın Pişirilmesi: Hazırladığınız terbiyeyi yavaşça tencereye ekleyin ve çorbayı sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Çorba kaynamaya başladığında tuzu ekleyin ve karıştırın.

Nane ve Tereyağı: Küçük bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek kısa bir süre kavurun. Nane ve tereyağı karışımını çorbanın üzerine dökün ve karıştırın.

Servis: Çorbanız hazır! Sıcak olarak servis edin. İsteğe bağlı olarak, üzerine taze nane yaprakları veya kırmızı pul biber ekleyebilirsiniz.