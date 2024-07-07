Lezzetli bir tatlı keyfi: Supangle tarifi

Supangle, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Kıvamlı yapısı ve yoğun çikolata aromasıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan bu tatlı, yapımı kolay ve lezzeti garantili bir tarif sunar. İşte adım adım supangle tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:57
Lezzetli bir tatlı keyfi: Supangle tarifi
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Supanglenin yoğun çikolata tadı ve pürüzsüz kıvamı, tatlı krizlerinizin en tatlı çözümü olacak.

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 yumurta sarısı
  • 100 gram bitter çikolata
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı su (üzerine eklemek için)

Yapılışı

Hazırlık: Orta boy bir tencereye sütü dökün ve üzerine toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kuru Malzemeler: Ayrı bir kasede un, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Bu karışımı süt ve şeker karışımının üzerine yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Pişirme: Tencereyi orta ateşe alın ve karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başladığında yumurta sarısını ekleyin ve hızlıca karıştırarak yumurtanın pişmesini sağlayın.

Çikolata ve Vanilin: Karışım koyulaşmaya başladığında ocaktan alın ve içine bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Ardından vanilin ve tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Soğutma: Hazırladığınız supangleyi cam kaselere paylaştırın. Kaselerin ortasına su ekleyin ve bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırarak kıvamını inceltin. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Servis: Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat soğumasını bekleyin. Supangleyi, üzerini fındık, ceviz, hindistancevizi veya çikolata parçacıklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.


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