Lezzetli bir tatlı keyfi: Supangle tarifi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 07.07.2024 - 15:57

Supanglenin yoğun çikolata tadı ve pürüzsüz kıvamı, tatlı krizlerinizin en tatlı çözümü olacak.

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 yumurta sarısı

100 gram bitter çikolata

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su (üzerine eklemek için)

Yapılışı

Hazırlık: Orta boy bir tencereye sütü dökün ve üzerine toz şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kuru Malzemeler: Ayrı bir kasede un, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Bu karışımı süt ve şeker karışımının üzerine yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Pişirme: Tencereyi orta ateşe alın ve karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başladığında yumurta sarısını ekleyin ve hızlıca karıştırarak yumurtanın pişmesini sağlayın.

Çikolata ve Vanilin: Karışım koyulaşmaya başladığında ocaktan alın ve içine bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Ardından vanilin ve tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Soğutma: Hazırladığınız supangleyi cam kaselere paylaştırın. Kaselerin ortasına su ekleyin ve bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırarak kıvamını inceltin. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Servis: Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat soğumasını bekleyin. Supangleyi, üzerini fındık, ceviz, hindistancevizi veya çikolata parçacıklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.