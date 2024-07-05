Konya'nın tescilli lezzeti: Patlıcan Tiridi tarifi...
Konya Patlıcan Tiridi, köklü geçmişi ve coğrafi işaret tesciliyle Konya'nın zengin mutfak kültüründe özel bir yere sahip önemli bir yemektir.
Konya Patlıcan Tiridi, patlıcan ve kıymanın eşsiz bir uyumuyla hazırlanan yöresel bir lezzettir. Bu yemekte tandır ekmeği, sarımsaklı süzme yoğurt sosu ve zengin baharatlar kullanılır. Geçmişi köklere dayanan ve coğrafi işaret tescilli olan Konya Patlıcan Tiridi, Konya'nın mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir, geleneksel tatların en güzel örneklerinden biridir. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Patlıcan Tiridi tarifi...
PATLICAN TİRİDİ TARİFİ
Malzemeler:
600 gram patlıcan
250 gr amkıyma
110 gram domates
1 adet soğan
1 adet tandır ekmeği
6 gram tuz
30 gram zeytinyağı
30 gram domates salçası
6 gram kırmızıbiber
4 gram karabiber
Üzeri için:
300 gram süzme yoğurt
12 gram sarımsak
30 gram maydanoz
PATLICAN TİRİDİ YAPILIŞI
Geniş bir tava içerisine zeytinyağı ve doğranmış soğanı koyup 1 - 2 dakika kavurun.
Domates salçası ve küp halinde doğranmış domatesi ekleyerek domatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin.
Üzerine kıyma, tuz, karabiber ve kırmızıbiber ilave edip kapağını kapatıp sonra 30 dakika pişirin.
Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyup küp halinde doğrandıktan sonra acı sularının çıkması için 15 dakika tuzlu suda bekletin.
Sonrasında sıvı yağda 15 dakika kızartın.
Kızartılan patlıcanların yağını iyice süzdürdükten sonra tavada pişen karışıma ilave edin.
Malzemelerin tamamını 2-3 dakika karıştın ve ocağın altını kapatın.
Süzme yoğurdu çatal ile çırpıp üzerine rendelenmiş sarımsak ilave edin.
Küp halinde doğranmış tandır ekmeğini servis tabağına koyun.
Üzerine önce çırpılmış sarımsaklı yoğurdu yayın.
Daha sonra pişen karışımı ekleyip ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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