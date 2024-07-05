Konya'nın tescilli lezzeti: Patlıcan Tiridi tarifi...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 20:37

Güncelleme: 05.07.2024 - 20:37

Konya Patlıcan Tiridi, patlıcan ve kıymanın eşsiz bir uyumuyla hazırlanan yöresel bir lezzettir. Bu yemekte tandır ekmeği, sarımsaklı süzme yoğurt sosu ve zengin baharatlar kullanılır. Geçmişi köklere dayanan ve coğrafi işaret tescilli olan Konya Patlıcan Tiridi, Konya'nın mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir, geleneksel tatların en güzel örneklerinden biridir. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Patlıcan Tiridi tarifi...

PATLICAN TİRİDİ TARİFİ

Malzemeler:

600 gram patlıcan

250 gr amkıyma

110 gram domates

1 adet soğan

1 adet tandır ekmeği

6 gram tuz

30 gram zeytinyağı

30 gram domates salçası

6 gram kırmızıbiber

4 gram karabiber

Üzeri için:

300 gram süzme yoğurt

12 gram sarımsak

30 gram maydanoz

PATLICAN TİRİDİ YAPILIŞI

Geniş bir tava içerisine zeytinyağı ve doğranmış soğanı koyup 1 - 2 dakika kavurun.

Domates salçası ve küp halinde doğranmış domatesi ekleyerek domatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin.

Üzerine kıyma, tuz, karabiber ve kırmızıbiber ilave edip kapağını kapatıp sonra 30 dakika pişirin.

Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyup küp halinde doğrandıktan sonra acı sularının çıkması için 15 dakika tuzlu suda bekletin.

Sonrasında sıvı yağda 15 dakika kızartın.

Kızartılan patlıcanların yağını iyice süzdürdükten sonra tavada pişen karışıma ilave edin.

Malzemelerin tamamını 2-3 dakika karıştın ve ocağın altını kapatın.

Süzme yoğurdu çatal ile çırpıp üzerine rendelenmiş sarımsak ilave edin.

Küp halinde doğranmış tandır ekmeğini servis tabağına koyun.

Üzerine önce çırpılmış sarımsaklı yoğurdu yayın.

Daha sonra pişen karışımı ekleyip ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!