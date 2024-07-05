MasterChef pideli köfte tarifi: Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri neler?

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:16

Güncelleme: 05.07.2024 - 00:16

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüriliğini yaptığı MasterChef yeni sezonuna Tv8 ekranlarında başladı. Yeni yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada şeflerin yarışmacılara verdiği tarifle birçok farklı yemek yapılıyor. Bu akşam ise MasterChef’te pideli köfte yapıldı. Peki, Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri neler?

BURSA PİDELİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana kıyma

1 ade soğan

1 diş sarımsak

1çay bardağı (1 parmak eksik)galeta unu

1 çay bardağı (2 parmak eksik)soğuk su

1 çay kaşığı karbonat

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için

1 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağ ısıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı(üzeri için)

Servis için

1-2 adet pide

1-2 adet domates

1-2 adet yeşil biber

1 kase yoğurt

Yapılış

Rendelenmiş soğanı, bayat ekmek içini, yumurtayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu kıyma ile iyice yoğurun. Karışımdan küçük köfteler yaparak şekil verin. Köfteleri dinlenmesi için buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin. Tereyağını bir tavada eritin ve salçayı ekleyip kavurun. Suyu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Tuzunu ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin. Pideleri küp şeklinde doğrayın. Bir tavada tereyağını eritip doğranmış pideleri ekleyin ve hafifçe kızartın. Dinlenen köfteleri ızgarada veya tavada pişirin. Servis için; kızartılmış pideleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız salçalı sosu gezdirin. Pişirdiğiniz köfteleri soslu pidelerin üzerine yerleştirin. Yanında yoğurt ile sıcak olarak servis yapın.