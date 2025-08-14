Geleneksel çıtır lezzet: MasterChef yağ mantısı tarifi

Yağ mantısı, ince açılmış hamurun kıymalı iç harçla doldurulup kızartıldıktan sonra tereyağı ve kırmızı biber ile buluştuğu, hem göze hem damağa hitap eden geleneksel bir Türk lezzetidir. Yoğurt ve sarımsakla servis edildiğinde sofraların yıldızı haline gelir. Peki, geleneksel çıtır lezzet olan bu yemeği nasıl nasıl yapılır? İşte, MasterChef yağ mantısı tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- ½ su bardağı su (gerekirse biraz daha ekleyin)
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harç için:
- 250 g kıyma (tercihen dana)
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Servis için:
- Yoğurt
- Sarımsak (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Un, tuz, yumurta ve suyu bir kaba alıp yoğurun.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru streç ile sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Hamuru ince bir şekilde açın ve kesin.
- Karelerin ortasına iç harçtan küçük parçalar koyun.
- Hamuru üçgen veya bohça şeklinde kapatın, kenarları iyice bastırın.
- Mantıları bol kızgın yağda kızartın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyin.