Geleneksel çıtır lezzet: MasterChef yağ mantısı tarifi

Yağ mantısı, ince açılmış hamurun kıymalı iç harçla doldurulup kızartıldıktan sonra tereyağı ve kırmızı biber ile buluştuğu, hem göze hem damağa hitap eden geleneksel bir Türk lezzetidir. Yoğurt ve sarımsakla servis edildiğinde sofraların yıldızı haline gelir. Peki, geleneksel çıtır lezzet olan bu yemeği nasıl nasıl yapılır? İşte, MasterChef yağ mantısı tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

½ su bardağı su (gerekirse biraz daha ekleyin)

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

250 g kıyma (tercihen dana)

1 adet soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Servis için:

Yoğurt

Sarımsak (isteğe bağlı)

Yapılışı