Geleneksel lezzet: Lahana sarması tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:52

Lahana sarması, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Düğünlerden aile sofralarına kadar her özel günde kendine yer bulan bu yemek, lezzetiyle hem göz hem de damak zevkine hitap eder. İnce ince sarılmış lahana yapraklarının arasında, zengin baharatlarla tatlandırılmış iç harç, bu tarifi eşsiz kılar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz lahana sarması tarifi...

Malzemeler

Lahana için:

1 adet orta boy beyaz lahana

Kaynar su

Bir tutam tuz

İç harcı için:

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık Aşamaları

Lahanayı Hazırlayın:

Lahana yapraklarını dikkatlice ayırın. Kaynar su dolu geniş bir tencerede yaprakları 2-3 dakika haşlayarak yumuşatın. Süzüp soğumaya bırakın.

İç Harcı Hazırlayın:

Tavaya zeytinyağını alın ve doğranmış soğanları kavurun. Salçaları ekleyip karıştırın. Pirinci ekleyerek birkaç dakika kavurun. Baharatları ve maydanozu ekleyin, karışımı ocaktan alın.

Sarmaları Hazırlayın:

Her bir lahana yaprağını düz bir zemine serin, ortasına iç harçtan koyun ve yaprağı sarın. Sarılan yaprakları tencereye düzgün bir şekilde dizin.

Sosunu Ekleyin:

Bir kasede salça, sıcak su ve zeytinyağını karıştırarak sarmaların üzerine dökün. Üzerine bir tabak kapatıp, kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Servis:

Lahana sarmasını yoğurtla sıcak veya soğuk olarak ser