Karadeniz'in vazgeçilmezi: Hamsi tava tarifi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 17:00

Hamsi tava, Türk mutfağının özellikle Karadeniz yöresine özgü, yapımı kolay ve son derece lezzetli bir tarifidir. Tazecik hamsilerin mısır unuyla buluştuğu bu klasik yemek, çıtır çıtır dokusuyla sofralarınızın yıldızı olmaya aday! İşte tam kıvamında, dışı çıtır içi yumuşacık hamsi tava tarifi...

Malzemeler

1 kg taze hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlık Aşamaları

Hamsileri Temizleyin:

Hamsilerin başlarını koparın ve iç organlarını temizleyin. Bol suyla iyice yıkayıp süzülmeye bırakın.

Mısır Unuyla Harmanlayın:

Mısır ununu bir tabağa alın, içine tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Hamsileri bu karışıma bulayın, her tarafının iyice kaplandığından emin olun.

Tavayı Hazırlayın:

Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Yağın kızgın olması, hamsilerin çıtır çıtır olmasını sağlar.

Hamsileri Dizme:

Hamsileri tavaya sıkıca, dairesel bir şekilde sırt üstü yerleştirin. Orta ateşte, alt kısımları altın rengini alana kadar kızartın.

Ters Çevirme İşlemi:

Hamsilerin diğer yüzünü çevirmek için bir tabak ya da kapak yardımıyla ters çevirin ve tekrar tavaya kaydırarak kızartmaya devam edin.

Servis:

Hamsileriniz tamamen kızardığında, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın. Limon dilimleri ve yanında roka, soğan ve mısır ekmeğiyle servis yapabilirsiniz.

Püf Noktası:

Mısır ununa ekstra çıtırlık için biraz galeta unu ekleyebilirsiniz. Hamsilerin taze olması, lezzetini büyük ölçüde etkiler.