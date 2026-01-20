Geleneksel lezzete modern dokunuş: Kakaolu keşkül tarifi

Keşkül, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir sütlü tatlıdır. Klasik bademli keşkül tarifine kakaonun eklenmesiyle ortaya çıkan kakaolu keşkül, çikolata severlerin favorisi olmaya adaydır. Peki, geleneksel lezzete modern bir dokunuş olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis aromasıyla kakaolu keşkül tarifi...

KAKAOLU KEŞKÜL TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay bardağı çekilmiş badem (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

KAKAOLU KEŞKÜL YAPILIŞI

Tencereye sütü alın.

Üzerine toz şeker, pirinç unu, nişasta ve kakaoyu ekleyin.

Topaklanmaması için çırpma teliyle iyice karıştırın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya ve koyulaşmaya başladığında içine tereyağını ve çekilmiş bademi ekleyin.

Ocaktan almaya yakın vanilini ekleyip karıştırın.

Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde ettiğinizde ocaktan alın.

Kakaolu keşkülü kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Servis ederken üzerine toz Antep fıstığı, file badem veya rendelenmiş çikolata serpebilirsiniz.

Soğuk servis edildiğinde lezzeti daha da artar.

Afiyet olsun!