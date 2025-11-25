Geleneksel lezzete pratik dokunuş: Milföyden simit nasıl yapılır?

Milföy hamuruyla yapılan simitler, özellikle sabah kahvaltılarında hızlıca hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzet sunar. Geleneksel simit lezzetini pratik bir yöntemle denemek isteyenler için milföylü simit tarifi hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlayan harika bir alternatif. İşte evde dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz en kolay milföy simit tarifi…

MİLFÖYDEN SİMİT İÇİN MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

1 su bardağı pekmez

Yarım su bardağı su

1 kase susam

İsteğe göre çörek otu veya kavrulmuş susam karışımı

MİLFÖYDEN SİMİT NASIL YAPILIR?

Milföyleri oda sıcaklığında çözün. Hafif yumuşayan milföyleri uzunlamasına iki şerit halinde kesin.

Şeritleri uzatın. Elinizle hafifçe yuvarlayarak ince uzun bir hamur şekline getirin.

Burgu yapın. İki hamur şeridini birbirine dolayarak klasik simit formu oluşturun ve uçlarını birleştirin.

Pekmezli karışımı hazırlayın. Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın.

Simitleri önce pekmeze, sonra susama batırın.

Fırın tepsisine dizin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında 15–20 dakika pişirin. Üstleri kızarana kadar pişirmeye devam edin.