Geleneksel lezzeti kendi mutfağınızda yakalayın: Ev yapımı sucuk tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan sucuk, dışarıdan alınan ürünler yerine evde doğal ve katkısız bir şekilde hazırlanabilir. Ev yapımı sucuk hem sağlıklı hem de damak zevkinize göre şekillendirebileceğiniz harika bir seçenektir. Peki, geleneksel lezzeti kendi mutfağınızda nasıl yakalayabilirsiniz? İşte, enfes ev yapımı sucuk tarifi...





EV YAPIMI SUCUK TARİFİ

Malzemeler:

1 kg dana kıyma (orta yağlı)

100 gram kuyruk yağı (isteğe bağlı)

20 gram sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

Bağırsak (doğal kurutulmuş ya da hazır kılıf)

EV YAPIMI SUCUK YAPILIŞI

Geniş bir kaba dana kıyma ve kuyruk yağını alın.

Tüm baharatları ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Karışımı yaklaşık 15 dakika boyunca yoğurarak baharatların ete iyice karışmasını sağlayın.

Hazırladığınız harcı streç filme sararak buzdolabında 1 gün dinlendirin.

Doğal bağırsağı suya koyarak yumuşatın ve tuzunu alın.

Hazır sosis kılıfı kullanacaksanız paketin üzerindeki talimatlara göre hazırlayın.

Dinlenen harcı sucuk doldurma aparatıyla kılıflara doldurun.

Hava kabarcıklarını önlemek için bastırarak ve delikler açarak ilerleyin.

Uçlarını sıkıca bağlayın.

Sucukları serin ve kuru bir ortamda 5-7 gün boyunca kurutun.

Her gün çevirerek eşit kurumasını sağlayın.

Daha kısa sürede tüketmek isterseniz, buzdolabında 2 gün dinlendirdikten sonra da pişirerek kullanabilirsiniz.

Ev yapımı sucuğunuzu dilimleyip tavada kızartarak kahvaltıda servis edebilir, menemen veya kuru fasulye gibi yemeklerin içine ekleyerek kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!