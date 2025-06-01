Pratikliğiyle en sevilen tatlı: Revani tarifi

Şerbetli tatlılar arasında hafifliğiyle öne çıkan revani, irmiğin yumuşacık dokusuyla hem pratik hem de çok sevilen bir lezzet. Özellikle çay saatlerine ve kalabalık sofralara çok yakışır. Bu tarifle tam kıvamında, tane tane dökülen bir revani yapmanız garanti!

REVANİ TARİFİ

Malzemeler:

Kek için:

3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı irmik Yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin 1 adet limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı: