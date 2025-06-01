Pratikliğiyle en sevilen tatlı: Revani tarifi

Şerbetli tatlılar arasında hafifliğiyle öne çıkan revani, irmiğin yumuşacık dokusuyla hem pratik hem de çok sevilen bir lezzet. Özellikle çay saatlerine ve kalabalık sofralara çok yakışır. Bu tarifle tam kıvamında, tane tane dökülen bir revani yapmanız garanti!
REVANİ TARİFİ
Malzemeler:
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 adet limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
Şerbet için:
- 2 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika daha kaynatın, limon suyunu ekleyip 1-2 dakika sonra altını kapatın. Soğumaya bırakın.
- Keki hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ve limon kabuğunu ekleyin. Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip karıştırın.
- Karışımı yağlanmış dikdörtgen borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında 30–35 dakika, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan keki 10 dakika dinlendirin. Ardından soğuk şerbeti, dilimlediğiniz sıcak kekin üzerine kepçe kepçe dökün.
- Şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirin. Üzerini hindistan cevizi, antep fıstığı ya da kaymakla süsleyebilirsiniz.