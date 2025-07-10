Geleneksel lezzetin ekşiyle enfes uyumu: Vişneli yaprak sarma tarifi

Anadolu mutfağının incelikli lezzetlerinden biri olan yaprak sarma, her bölgenin kendine özgü dokunuşlarıyla yeniden hayat bulur. Bu kez sofranıza farklı bir tat katacak olan versiyonu ile karşınızda: Vişneli yaprak sarma. Klasik zeytinyağlı sarmaya ekşi vişnelerin kattığı aromayla hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, özel gün sofralarının da yıldızı olmaya aday. Peki, geleneksel lezzetin ekşiyle enfes uyumu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, tadıyla damaklarda iz bırakan leziz vişneli yaprak sarma tarifi...

VİŞNELİ YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış vişne (taze veya dondurulmuş)

Diğer malzemeler:

30–35 adet salamura üzüm yaprağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Limon dilimleri (isteğe bağlı)

VİŞNELİ YAPRAK SARMA YAPILIŞI

Salamura yaprakları tuzundan arındırmak için sıcak suda birkaç dakika bekletin, ardından süzün.

Zeytinyağını tavaya alın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun.

Ardından yıkanmış pirinci ekleyin.

Birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Kuş üzümü, baharatlar, şeker ve tuzu da ekleyin.

Son olarak vişneleri ve 1/2 su bardağı sıcak suyu ekleyip pirinçler hafif yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın.

Her yaprağın orta kısmına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.

Kenarlarını içe katlayarak sıkıca sarın.

Tüm sarmaları tencereye sıkıca dizin.

Üzerine zeytinyağı gezdirin ve limon dilimlerini yerleştirin.

Sarmaların hizasına kadar sıcak su ekleyin.

Üzerine küçük bir tabak kapatın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 30–35 dakika pişirin.

Ilık ya da soğuk olarak, yanında limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!