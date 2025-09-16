Geleneksel lezzetin en özel hali: MasterChef işkembe dolması tarifi

Türk mutfağının en özel ve emek isteyen yemeklerinden biri olan işkembe dolması, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bayram sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezidir. Pirinçli ve baharatlı iç harcın işkembeye doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu olmasıyla öne çıkar. Yoğurt veya bol limonla servis edilen işkembe dolması, geleneksel lezzetleri sevenler için eşsiz bir alternatiftir. Peki, geleneksel lezzetin en özel hali olan bu yemek nasıl yapılır? İşte adım adım MasterChef işkembe dolması tarifi…

Malzemeler

1 adet dana veya kuzu işkembesi

2 su bardağı pirinç

200 gr kıyma (isteğe bağlı, bazı yörelerde sadece pirinçli yapılır)

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Pişirme sosu için:

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı