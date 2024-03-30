Geleneksel lezzetin incelikleri: Püf noktalarıyla İslim Kebabı tarifi!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 22:04

Güncelleme: 30.03.2024 - 22:04

Anadolu'nun yöresel lezzetlerinden biri olan İslim Kebabı, etin eşsiz lezzetini sebzelerle buluşturan bir başyapıt. Özellikle Güneydoğu mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alırken, her lokmasıyla damakları şenlendiriyor. Etin yumuşaklığı ve sebzelerin aromasıyla bütünleşen bu nefis yemeğin tarifi, lezzetin inceliklerini arayanları mest ediyor... İşte enfes İslim Kebabı tarifi!

MALZEMELER

4 adet patlıcan

300 gram dana kıyma

1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

8 adet çeri domates

8 adet biber (yeşil veya kırmızı)

Zeytinyağı

2 domates

YAPILIŞI

Patlıcanları uzunlamasına ince şeritler halinde dilimleyin. Dilimleri tuzlu suya koyarak yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu işlem, patlıcanların acısını alır.

Kıymayı bir karıştırma kabına alın. Üzerine rendelenmiş kuru soğan, yumurta, galeta unu veya ekmek kırıntısı, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Kıyma harcından küçük köfteler hazırlayın ve yuvarlayarak şekil verin. Ardından köfteleri ve patlıcanları kızartın.

İki patlıcan dilimini artı şeklinde düz bir zemine yerleştirin. Üzerine bir köfte koyun.

Artı şeklindeki patlıcan dilimlerinin her iki tarafını köftenin üzerine doğru katlayın. Bu şekilde köfte patlıcan dilimleriyle sarılacak.

Köftenin üzerine bir çeri domates ve bir biber yerleştirin. Ardından kürdan yardımıyla köfteyi ve sebzeleri sabitleyin.

İslim kebabını hazırladığınız diğer köfteler ve patlıcan dilimleri için tekrarlayın.

Hazırladığınız islim kebaplarını bir fırın tepsisine yerleştirin. Ardından zeytinyağı, domates rendesi, sarımsak, tuz ve karabiberi ocakta biraz ğişirin. Hazırlanna bu sosu kebapların üzerine dökün. Kebapları 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.