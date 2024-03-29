Tatlı bir lezzet arayışında olanlara... İşte unsuz elmalı turta tarifi!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 23:09

Güncelleme: 29.03.2024 - 23:09

Elma, tarifin ana malzemesi olarak sağlıklı bir meyve olmanın yanı sıra, tatlı ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenek. İşte unsuz elmalı turta tarifi ile sofralarınızı renklendirebilirsiniz...

MALZEMELER

Elmalı Dolgu için:

4 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Hamur için:

1 su bardağı badem unu

1 su bardağı hindistancevizi unu

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı bal

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.

Elmalı dolgu için, elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Bir tencerede elmaları, bal, tarçın, vanilya, tuz ve limon suyu ile karıştırın. Orta ateşte, elmalar yumuşayıp suyunu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için, badem unu, hindistancevizi unu, eritilmiş tereyağı, yumurta, bal ve bir tutam tuzu bir kaseye alın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun. Hamur kıvamını tutması için gerektiğinde biraz daha hindistancevizi unu ekleyebilirsiniz.

Hamuru, yağlı kağıt serilmiş bir tart kalıbına bastırarak yayın. Hamurun kenarlarını parmaklarınızla şekillendirin.

Soğuyan elmalı dolgu malzemeyi hazırladığınız hamurun üzerine yayın.

Elmalı turta hamurunu önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika veya hamurun kenarları hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine tarçın serpebilir veya vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.