Doyurucu ve pratik: Piliç Topkapı tarifi

En güzel ziyafet sofralarının baş tacı olacak kadar iddialı tadı damağınızda kalacak kadar lezzetli harika bir ana yemek olan Piliç Topkapı tarifi, pratikliğiyle elinizi kolaylaştıracak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:55
Doyurucu ve pratik: Piliç Topkapı tarifi
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Sofralarınızda alternatif yemekler arıyorsanız, bugünün tariflerinden en iddialısı olan Piliç Topkapı tarifini denemenizi tavsiye ederiz. İşte, doyurucu ve pratik piliç topkapı tarifi...

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Malzemeler 

  • 4 adet kemiksiz tavuk kalça
  • 0.5 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz

İçi için:

  • 1 su bardağı pirinç (suda beklemiş, süzülmüş)
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 çay bardağı su
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1/2 yemek kaşığı domates salçası

Yapılış

  1. Piliç topkapı için geniş bir kabın içine zeytinyağını ve baharatları koyup güzelce karıştırın ve açılmış tavuk butlarını bu karışıma güzelce buladıktan sonra üstlerini streç filmle örterek yaklaşık 30 dakika marina olmaları için bekletin.
  2. Yapışmaz tabanlı bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın, kuş üzümlerini ekleyin ve dolmalık fıstıkları renkleri dönene dek kavurun.
  3. Ardından küp küp doğradığınız kuru soğanı da ilave edin ve soğanlar pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinci süzüp bol suyla yıkayın ve soğanların üstüne ekleyip 2 dakika kadar kavurun.
  4. Baharatları da ilave ettikten sonra 1 bardak sıcak suyu ekleyin.
  5. Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısıp, iç pilav suyunu çekene dek yaklaşık 8 dakika kadar pişirin.
  6. Tavuk butlarından birisini alın derisi altta kalacak şekilde yayın, üstüne hazırladığınız iç pilavdan koyun. Sarma gibi sardıktan sonra açılmaması için kenarlarından kürdan yardımı ile birleştirerek kapatın.
  7. Bir kasede sosu için gerekli olan; su, zeytinyağı ve salçayı karıştırdıktan sonra, fırın kabına yerleştirdiğiniz tavukların üstüne gezdirin.
  8. Diğer tavukları da bu şekilde hazırlayarak bir fırın kabına yerleştirin. Piliç topkapı hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin ve ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

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