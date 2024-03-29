Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:55

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:55

Sofralarınızda alternatif yemekler arıyorsanız, bugünün tariflerinden en iddialısı olan Piliç Topkapı tarifini denemenizi tavsiye ederiz. İşte, doyurucu ve pratik piliç topkapı tarifi...

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Malzemeler

4 adet kemiksiz tavuk kalça

0.5 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 silme tatlı kaşığı tuz

İçi için:

1 su bardağı pirinç (suda beklemiş, süzülmüş)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1 çay bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 yemek kaşığı domates salçası

Yapılış