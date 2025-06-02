Geleneksel lezzetin modern sunumu: Fırında kuru patlıcan dolması tarifi

Kuru patlıcan dolması, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kuru patlıcanların özenle hazırlanıp, baharatlı iç harcıyla doldurulduktan sonra fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan bu yemek, hem besleyici hem de enfes aromasıyla sofraların yıldızı olur. Siz de evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis tarifi deneyerek misafirlerinizi ve ailenizi şımartabilirsiniz. Peki, geleneksel lezzetin modern sunumu olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında kuru patlıcan dolması tarifi...





FIRINDA KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

20 adet kuru patlıcan

2 su bardağı pirinç

300 gram kıyma (isteğe bağlı)

2 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

4-5 su bardağı sıcak su veya et suyu

FIRINDA KURU PATLICAN DOLMASI YAPILIŞI

Kuru patlıcanları temizleyip, ılık suda yaklaşık 1 saat kadar bekleterek yumuşamasını sağlayın.

Ardından süzün.

Pirinci yıkayıp süzün.

Soğanları küçük küçük doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Salçaları, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.

Son olarak yıkanmış pirinci ilave edin ve 3-4 dakika kavurun. Ardından ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı kuru patlıcanların içine dikkatlice doldurun.

Dolmaları tencereye veya fırın kabına dizin.

Üzerine sıcak su veya et suyunu dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Fırında kuru patlıcan dolması, yoğurt veya cacık ile birlikte servis edildiğinde lezzeti daha da artar.

Yanında taze yeşillikler ve limon dilimleriyle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!