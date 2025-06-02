Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Pazılı Kaygana tarifi

Karadeniz denince akla hemen hamsi ve mıhlama gelse de, bölgenin mutfağı çok daha derin ve zengin. Pazılı kaygana, hem kolay hazırlanışı hem de besleyiciliğiyle bu geleneğin en lezzetli temsilcilerinden biri. Özellikle Artvin ve Rize çevresinde yapılan bu tarif, mısır unuyla yapılan krep benzeri dokusuyla sofralara hem doğallık hem de lezzet katıyor.
PAZILI KAYGANA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 demet pazı (yıkanmış, doğranmış)
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı mısır unu
- Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı)
- 3-4 dal taze soğan (ince doğranmış)
- Bir tutam maydanoz veya dereotu
- 1 çay kaşığı tuz
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı (kızartmak için)
Yapılışı:
- Pazıyı hazırlayın: Pazıları doğrayın ve 1-2 dakika sıcak suda haşlayın. Süzüp suyunu sıkın.
- Karışımı hazırlayın: Derin bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine mısır unu, süt, doğranmış soğan, otlar, tuz ve baharatları ekleyin. Pazıyı da ekleyip güzelce karıştırın.
- Kızartma: Tavayı yağlayıp ısıtın. Karışımdan kepçeyle alın ve tavaya dökerek yaydırın. Her iki tarafını altın rengi alana kadar pişirin.
- Servis: Sıcak olarak, çayla ya da yoğurt eşliğinde servis edin.