Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Pazılı Kaygana tarifi

Karadeniz denince akla hemen hamsi ve mıhlama gelse de, bölgenin mutfağı çok daha derin ve zengin. Pazılı kaygana, hem kolay hazırlanışı hem de besleyiciliğiyle bu geleneğin en lezzetli temsilcilerinden biri. Özellikle Artvin ve Rize çevresinde yapılan bu tarif, mısır unuyla yapılan krep benzeri dokusuyla sofralara hem doğallık hem de lezzet katıyor.

PAZILI KAYGANA TARİFİ

Malzemeler:

1 demet pazı (yıkanmış, doğranmış)

3 adet yumurta

1 su bardağı mısır unu

Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı)

3-4 dal taze soğan (ince doğranmış)

Bir tutam maydanoz veya dereotu

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı (kızartmak için)

Yapılışı: