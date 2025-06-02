Damak çatlatan pratik ve doyurucu lezzet: Macar kebabı tarifi

Macar Kebap, Türk mutfağında sevilen, özellikle et sevenlerin favorisi olan enfes bir yemektir. Özel baharatlarla marine edilen etin, sebzelerle birlikte fırında veya tavada pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, hem pratik hem de doyurucu bir seçenektir. Peki, damak çatlatan pratik ve doyurucu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Macar kebabı tarifi...





MACAR KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz ve karabiber

MACAR KEBABI YAPILIŞI

Kuşbaşı dana etini derin bir kaba alın.

Üzerine yoğurt, biber salçası, sıvı yağ, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın.

Etin tüm yüzeyine baharatlar ve yoğurt iyice bulaşsın.

Bu şekilde en az 1 saat, tercihen 2 saat buzdolabında marine edin.

Soğanları piyazlık, domatesleri ve biberleri ise halka halka doğrayın.

Marine ettiğiniz eti fırın tepsisine veya güvece yayın.

Üzerine soğan, domates ve biberleri eşit şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın.

Macar Kebap, yanında pilav veya taze bir yeşil salata ile mükemmel bir öğün oluşturur.

Ayrıca yoğurtlu sosla da servis yaparak lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!