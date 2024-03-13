Geleneksel lezzetlerin en iyisi: Geleli kebabı tarifi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 20:49

Güncelleme: 13.03.2024 - 20:49

Türk mutfağının zengin lezzet hazinelerinden biri olan kebap çeşitleri, her daim sofraların baş tacı olmuştur. Bu kebap çeşitlerinden biri de geleli kebabıdır. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu kebap, özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir. Etin özel baharatlarla harmanlanıp, yumuşacık pişirilmesiyle elde edilen bu lezzet, geleneksel Türk tatlarını sevenler için adeta bir şölen sunar. İşte, geleneksel Türk mutfağının bu seçkin lezzetinin yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...

GELELİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Et sotesi için;

400 gr dana kuşbaşı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

3 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su (200 ml)

Patlıcanları için;

6 adet patlıcan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılış