Geleneksel lezzetlerin en iyisi: Geleli kebabı tarifi
Bu tarif, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan geleli kebabının yapımını adım adım anlatıyor. Etin lezzetli baharatlarla buluştuğu bu nefis tarif, sofralarınıza şölen havası katacak!
Türk mutfağının zengin lezzet hazinelerinden biri olan kebap çeşitleri, her daim sofraların baş tacı olmuştur. Bu kebap çeşitlerinden biri de geleli kebabıdır. Lezzetiyle damakları şenlendiren bu kebap, özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir. Etin özel baharatlarla harmanlanıp, yumuşacık pişirilmesiyle elde edilen bu lezzet, geleneksel Türk tatlarını sevenler için adeta bir şölen sunar. İşte, geleneksel Türk mutfağının bu seçkin lezzetinin yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi...
GELELİ KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Et sotesi için;
- 400 gr dana kuşbaşı
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 adet kırmızı biber
- 2 adet domates
- 3 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı sıcak su (200 ml)
Patlıcanları için;
- 6 adet patlıcan
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılış
- Öncelikle patlıcanlarımızı közleyelim. Bunun için patlıcanların üzerine bıçakla delikler açalım. Evinizde varsa közmatikte yoksa fırında ya da ocakta közleyelim.
- Patlıcanlar iyice yumuşadıktan sonra uygun bir tabağa alalım ve üzerini streç ile kapatarak bekletelim. Bu şekilde yaptığınızda patlıcanların kabukları çok daha kolay soyulacaktır.
- Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyalım ve sap kısımlarını keselim. Eğer patlıcanlarınızın hepsini kullanmayacaksanız çift kilitli poşete ya da dondurucu poşetine yerleştirerek dondurucuya kaldırabilir ve istediğiniz zaman çıkartıp çözdürerek yapabilirsiniz.
- Et sote için uygun bir tavaya sıvı yağı alalım.
- Yağ kızdıktan sonra üzerine kuşbaşı etleri ekleyelim ve suyunu salıp çekene kadar tavanın kapağı kapalı olacak şekilde kavuralım.
- Suyunu çektikten sonra yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek kavuralım.
- Ardından doğranmış biberleri ekleyerek biberlerin diriliği gidene kadar kavuralım.
- Daha sonra domates salçası ve küp küp doğanmış domatesleri de ekleyerek karıştıralım.
- Son olarak tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave ederek karıştıralım ve tavanın kapağını kapatarak pişmeye bırakalım.
- Közlenmiş patlıcanlarımızı küp küp doğrayarak fırın kabına alalım.
- Üzerine tuz ve sıvı yağ gezdirip karıştırarak kabımızın tabanına yayalım.
- Ardından et soteyi patlıcanların üzerine aktaralım. Önceden ısıttığımız 200°C fırında 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım.
- Sürenin sonunda köz patlıcan kebabımız servise hazır. Afiyet olsun!
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