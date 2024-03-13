Sahura hem pratik hem doyurucu bir lezzet: Fırında Menemenli Ekmek tarifi...

Oruç tutarken gün içinde fazla acıkmamak ve susamamak için, besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi önerilir. Ancak her gece uyanarak besleyici ve kolay bir sahur hazırlamak zorlayıcı olabilir. Gece kalkıp oruç tutmak için niyet edilen ve yemek yenilen sahur, imsak vaktine kadar sürüyor. Bu nedenle, sahurda tok tutacak ve acıktırmayacak besinlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Peki sahurda kolayca hazırlanabilecek ve tok tutan tarif nedir? İşte fırında Menemenli Ekmek tarifi...