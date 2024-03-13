Sahura hem pratik hem doyurucu bir lezzet: Fırında Menemenli Ekmek tarifi...
Ramazan ayında rahat oruç tutmak için sahur yapmak, gün boyunca açlık ve susuzluğa karşı bedene gereken enerjiyi sağlayarak önemli bir rol oynar. Sahurda pişirmek için çok fazla vakit harcamak istemeyebilirsiniz. Bu nedenle, pratik ve hızlı şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetler tercih etmek önemlidir.
Oruç tutarken gün içinde fazla acıkmamak ve susamamak için, besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi önerilir. Ancak her gece uyanarak besleyici ve kolay bir sahur hazırlamak zorlayıcı olabilir. Gece kalkıp oruç tutmak için niyet edilen ve yemek yenilen sahur, imsak vaktine kadar sürüyor. Bu nedenle, sahurda tok tutacak ve acıktırmayacak besinlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Peki sahurda kolayca hazırlanabilecek ve tok tutan tarif nedir? İşte fırında Menemenli Ekmek tarifi...
FIRINDA MENEMENLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
6 dilim tost ekmeği
6 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 adet soğan (opsiyonel)
7-8 adet salkım domates
2 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam toz kırmızı biber
FIRINDA MENEMENLİ EKMEK YAPILIŞI
Soğanı, domatesleri ve biberleri küp küp doğrayın.
Geniş bir tencereye zeytinyağını aldıktan sonra soğanları ekleyin ve orta ateşte kavurmaya başlayın.
Soğanlar yumuşamaya başlayınca biberleri ekleyin ve 5 dakika daha kavurmaya devam edin.
Domatesleri ve baharatları da ekledikten sonra arada sırada karıştırarak, menemen fazla suyunu çekene kadar pişirin.
İyice pişen ve suyunu çeken menemeni ocaktan alın ve tereyağını ekleyin karıştırın. Oda sıcaklığında 5-10 dakika soğumaya bırakın.
Tost ekmeklerini bir fırın tepsisine dizin ve 200 derece altlı üstlü fırında, yaklaşık 5-10 dakika boyunca kızartın.
Üzeri hafif kızaran ekmekleri fırından çıkarın.
Menemen harcını bir kaşıkla ekmeklerin üzerine paylaştırın ve ekmeğin her yerine yayın.
Kaşıkla ekmeğin ortasına hafifçe bastırarak bir çukur oluşturun.
Ardından her ekmeğin ortasına bir yumurta kırın.
Daha kolay kırmak için önce küçük bir kaseye kırıp, ardından ekmeklere yerleştirebilirsiniz.
Yumurtaların üzerine tuz ve karabiber ektikten sonra, tepsiyi tekrar fırına alıp 200 derecede yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Fırından çıkan ekmekleri farklı kahvaltılıklarla servis edin.
Afiyet olsun!
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