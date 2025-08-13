Geleneksel lezzetlerin tacı: MasterChef perde pilavı tarifi

Türk mutfağının en göz alıcı ve en özel yemeklerinden biri olan perde pilavı, kökenini Siirt mutfağından alır. Dışında ince bir hamur, içinde ise nefis baharatlarla harmanlanmış tavuklu ve bademli pilav bulunur. Düğünlerden özel davetlere kadar birçok kutlamada yer alan perde pilavı, hem görselliği hem de lezzetiyle sofraların baş tacıdır. Peki, geleneksel lezzetlerin tadı olan bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz MasterChef perde pilavı tarifi...



PERDE PİLAVI TARİFİ



Malzemeler



Hamur için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı su

Bir tutam tuz

İç pilav için:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

300 gr haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı badem (kabuksuz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz



PERDE PİLAVI YAPILIŞI



Unu bir kaba alın, ortasını açın.

Yumurta, tereyağı, su ve tuzu ekleyin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filmle sararak dinlenmeye bırakın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin.

Küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Bademleri ekleyip hafifçe kavurun.

Pirinci yıkayıp süzdükten sonra ekleyin, 3-4 dakika kavurun.

Tavuk suyu, tuz, karabiber ve yenibaharı ekleyin.

Suyunu çekene kadar pişirin, ardından haşlanmış tavuğu ekleyip karıştırın.

Fırın kabını tereyağı ile yağlayın.

Hamuru ince açın ve kabın içine yerleştirin, kenarlardan taşacak şekilde bırakın.

İç pilavı doldurun.

Hamurun kenarlarını kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin, ardından ters çevirerek servis edin.

Afiyet olsun!